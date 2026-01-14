ENCAMP
El Pas de la Casa reparteix 800 racions a la tradicional escudella de Sant Antoni
La plaça de l’Església del Pas de la Casa va ser ahir l’escenari de la tradicional escudella de Sant Antoni, que va atreure centenars de veïns i visitants. A partir de les 13 hores es van repartir amb èxit les 800 racions preparades, en una jornada marcada pel bon temps i un ambient de convivència.
Quatre-cents litres d’escudella, setze gallines, vint-i-cinc quilos dels diferents embotits i carns, divuit cols, trenta quilos de pastanaga i quaranta de patates. Aquesta, segons va explicar l’escudellaire major del Pas de la Casa, Àlex Arnó, és la recepta “de la millor escudella de tot el país”.
El conseller de Cultura d’Encamp, Joan Sans, va especificar que enguany “hem tingut catorze voluntaris, més tots els tècnics del departament, que des de ben entrada la matinada han encès les fogaines”. Sans també va fer incís en els plats commemoratius que es van repartir.