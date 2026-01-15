Canillo
Alcobé: "Som un país de muntanya i de neu, però ningú agafa la pala per treure la neu"
El cònsol major de la parròquia declara que ara, a la mínima que hi ha una mica de neu, els residents trucant el comú, mentre que abans: "els veïns agafaven la pala i netejaven la neu al seu voltant"
Durant les últimes nevades, el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha volgut recordar als veïns la importància de la responsabilitat individual en la gestió de la neu i la seguretat al carrer. "Som un país de muntanya, som un país de neu, però ningú agafa la pala per treure la neu", ha expressat Alcobé a l'Agència de Notícies Andorrana (ANA), tot indicant que "no és normal que la gent esperi que el comú ho netegi tot; abans els veïns agafaven la pala i netejaven la neu al seu voltant". El cònsol ha lamentat que "abans el primer que feia el comú era netejar l'accés a l'església i a la casa comuna, perquè això no ho feia ningú. Què feien tots els veïns de la parròquia? Agafar la pala i sortir de vorera a treure la neu", ha apuntat Alcobé. "Ara, quan hi ha neu, el primer que fan és trucar al comú si no passa la màquina. Això no és normal", ha sentenciat tot demanant la responsabilitat activa de la ciutadania.
Canillo: Cap caiguda i 7 tones de sal repartides pels carrers de la parròquia
La muntanya i la neu formen part de la vida quotidiana de Canillo i tots els veïns han d’adaptar-se a aquestes condicions naturals. El cònsol també ha destacat que l’expectativa de tenir les vies completament netes immediatament després d’una nevada és irreal. "És impossible que l’endemà al matí estigui tot net", ha apuntat, tot indicant que les limitacions existeixen donat que "no hi ha mitjans humans ni materials perquè estigui tot arreglat". De fet, Alcobé ha especulat que dins d'ús anys tirar "tones i tones de sal" no es podrà fer "per un tema de contaminació del medi".
"Perquè t'asseguro que l'altre dia, a Racons i a Canillo, era lamentable l'estat dels vehicles, com anaven. I molts vehicles andorrans. No turistes, andorrans", ha asseverat Alcobé, tot denunciant la irresponsabilitat dels conductors sense cadenes. Sobre la possibilitat de multes i sancions per incompliments com no portar cadenes als vehicles, el cònsol ha puntualitzat que "les sancions ja hi són, però potser no s’apliquen prou perquè tampoc hi ha mitjans per fer-ho possible". A més, ha destacat que la policia té un paper preventiu per "vetllar per la fluïdesa del trànsit i per evitar accidents". "El policia no pot estar cotxe a cotxe supervisant cada norma. No podem pretendre que cada norma la faci complir un policia darrere de tu, és impossible", ha apuntat. En relació amb els accidents provocats per la gelada, el cònsol ha lamentat els incidents recents. Tanmateix, ha qüestionat si aquests veïns estaven preparats per les condicions de nevada. "Van sortir al carrer amb el calçat adequat?", ha criticat. Alcobé ha reiterat que quan al carrer hi ha gel és molt difícil caminar i, així doncs, veu irresponsable que la falta de preparació es traslladi en una caiguda o un accident. "Qui culpa al comú, culpa al Govern o culpa a Alcobé, no funciona així, és impossible salar-ho tot abans de les 8 del matí".
"Ens hem d’acostumar que el clima fa part de la nostra vida quotidiana i no podem viure tot l’any a 21 graus en una zona de confort", ha expressat tot remetent a què Andorra és un país de muntanya, tot reconeixent que "quan passem de 3.000 a 5.000 persones, és evident que totes les persones noves residents no coneixen aquesta realitat". "Si hi aneu a la vorera, a vegades també està bé aixafar neu, perquè no podeu anar amb sandàlies o sense equipar-vos per la carretera", ha instat a la ciutadania.