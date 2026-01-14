Andorra la Vella
El comú repara una fuita d'aigua de 270.000 litres diaris a la Margineda
La millora tecnològica aplicada al sistema de distribució d’aigua ha fet possible localitzar una pèrdua que suposava el 5% del consum total de la parròquia
La digitalització i sectorització de la xarxa d’aigua potable d’Andorra la Vella ha permès detectar i reparar una fuita al carrer del Pobladó que provocava la pèrdua de fins a 270.000 litres d’aigua diaris, una xifra que representa el 5% del consum total de la parròquia. Segons ha explicat el conseller de Serveis Públics i de Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, aquest volum equival al consum diari de més de 1.000 persones o a l’ompliment d’una piscina olímpica cada deu dies.
La intervenció ha estat possible gràcies al desplegament del nou sistema digital de gestió de la xarxa, posat en marxa a finals del 2023, que permet controlar amb més precisió el rendiment i localitzar ràpidament les incidències. “Amb el sistema actual, la xarxa presenta un rendiment del 76%, una dada que constata una millora clara en l’eficiència del servei”, ha indicat Cabanes.
La digitalització de la xarxa no només facilita la detecció de fuites, sinó que també redueix les afectacions als usuaris i contribueix a un ús més responsable de l’aigua.