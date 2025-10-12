Infraestructures
La digitalització de la xarxa d'aigua potable d'Andorra la Vella estarà enllestida al novembre
Les obres es van iniciar al mes de gener i ja s’han dut a terme nou dels deu sectors
A finals de l’any 2023, el comú d’Andorra la Vella va començar a desplegar el projecte de digitalització i sectorització de la xarxa d’aigua potable, que consisteix a dividir la xarxa de la parròquia en quinze sectors i instal·lar-hi eines digitals per poder detectar fuites d’una manera molt més ràpida i controlar els consums de cada zona. En una primera fase es van entomar els treballs de cinc sectors i és previst que la segona, que inclou els altres deu, estigui finalitzada a principis del mes de novembre.
A finals de l’any passat es van adjudicar els treballs de la segona fase de digitalització i sectorització de la xarxa d’aigua potable, per fer els treballs escaients en els deu sectors que quedaven pendents després d’una primera tanda d'actuacions. Aquests treballs han estat distribuïts pel centre de la parròquia, el solà d’Andorra la Vella i la zona de la Comella.
Les obres es van iniciar al mes de gener i, ara com ara, s’han dut a terme nou dels deu sectors.
Està previst que durant el mes d’octubre es realitzi l’últim sector de la xarxa d’aigua i es facin els treballs necessaris per a posar en servei els deu adjudicats en aquesta segona fase, tenint així, la totalitat de l'entramat d’aigua potable sectoritzada a principis del mes de novembre.
A mitjan any 2024, es van finalitzar els treballs de la primera fase de digitalització i sectorització de la xarxa d’aigua potable, que van consistir a realitzar els cinc sectors ubicats a Santa Coloma i la Margineda i a instal·lar les eines informàtiques de control del subministrament d’aigua des de les captacions fins als clients.
La realització d’aquests primers sectors ja han permès detectar i reparar diverses fuites d’aigua i millorar l’eficiència de la xarxa d’aigua potable, segons valoren des de la corporació comunal.