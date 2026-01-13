Tradició
El Pas de la Casa reparteix 800 racions d'escudella de Sant Antoni
L'organització ha comptat amb 14 voluntaris i tècnics que han treballat des de les quatre del matí
La plaça de l’Església del Pas de la Casa ha estat l’escenari aquest migdia de la tradicional escudella de Sant Antoni, que ha atret centenars de veïns i visitants. A partir de les 13 hores s’han repartit amb èxit les 800 racions preparades, en una jornada marcada pel bon temps i un ambient de convivència. Els assistents han pogut degustar el plat típic a peu de plaça o endur-se’l, en una iniciativa que compta amb una forta arrelament popular.
Quatre-cents litres d'escudella, setze gallines, vint-i-cinc quilos dels diferents embotits i carns, divuit cols, trenta quilos de pastanaga i quaranta de patates. Aquesta, segons explica l'escudellaire major del Pas de la Casa, Àlex Arnó, és la recepta "de la millor escudella de tot el país".
Arnó sosté que això és perquè "la fem a 2.000 metres d'altura". "Té una explicació científica. A Encamp, l'escudella bull a cent graus", mentre que al "Pas de la Casa bull a noranta graus". Llavors, "la cocció del caldo és molt més lenta", al contrari del que "passa a Andorra la Vella o Sant Julià", ha detallat.
Arnó també ha relatat que "normalment fem 3 olles", deixant sempre una d'elles que sigui de caldo. Això "et permet allargar més o menys l'escudella", ha concretat. Tal com ha explicat, s'ha preparat la quantitat necessària per a poder donar de "500 a 800 racions". Això permet que "si veus que és un dia que fa mal temps, fas una escudella més curta" i, "llavors, la gent que vingui amb 'tuppers' pot venir a buscar-la", ha explicat.
El conseller de cultura d'Encamp, Joan Sans, ha especificat que enguany "hem tingut catorze voluntaris, més tots els tècnics del departament, que des de ben entrada a la matinada han encès les fogaines". A més a més, "ahir també hi va haver 14 voluntaris i voluntàries que van treballar en la preparació i l'elaboració de tota la carn", ha destacat.
Sans també ha fet incís en els plats commemoratius que juntament amb l'escudella s'han repartit entre els assistents. Unes vaixelles que "fem des del departament" i que aquest any té com a dibuix la Torre dels Moros.
