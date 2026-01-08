ENCAMP
En venda els tiquets per a l’Escudella de Sant Antoni
El comú obre la venda de tiquets per a l’Escudella de Sant Antoni. L’esdeveniment se celebrarà el dimarts 13 de gener al Pas de la Casa i el diumenge 18 a Encamp. Al Pas de la Casa, la cita serà a la una de la tarda a la plaça de l’Església, mentre que a Encamp el punt de trobada serà la plaça de Sant Miquel. En aquest darrer cas, els Encants de Sant Antoni començaran a la una, i a dos quarts de dues s’iniciarà el repartiment de l’escudella, que es farà fins a exhaurir existències. En totes dues localitats s’oferiran racions aptes per a celíacs. Els tiquets ja es poden adquirir a les oficines de turisme d’Encamp i del Pas de la Casa. El preu és de dos euros per la ració d’escudella i de vuit si es vol incloure el plat commemoratiu, que aquest any ret homenatge a la Torre dels Moros de les Bons.