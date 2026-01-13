Escaldes-Engordany
Les banyeres de Caldes es buiden d'aigua per treballs de manteniment
El comú també ha informat que posarà en marxa la nova màquina de neteja de pàrquings
El comú d'Escaldes-Engordany ha comunicat a través del compte d'X, que les banyeres del projecte Caldes de la parròquia, es buidaran d'aigua fins que acabin els treballs de manteniment i neteja d'aquestes, instal·lades fa poc més d'any i mig.
El comú també ha informat que ja té al seu poder, la nova màquina de neteja de pàrquings amb l'objectiu de mantenir els aparcaments interiors de la parròquia, nets i en bon estat.