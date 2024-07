Escaldes inaugura la font amb banyeres, símbol de la renovació de la part alta

Fins fa un any i mig, la placeta del Madriu d’Escaldes-Engordany era un dels racons més anodins de la parròquia. Encaixonada entre l’hotel Carlemany, l’avinguda del Pont de la Tosca i un bloc residencial de cinc pisos, el primer que cridava l’atenció del vianant quan s’hi acostava era la cabina telefònica. Tot al voltant hi havia uns bancs de pedra, i als extrems nord i sud, petites zones enjardinades. Unes escales donaven accés al passeig del riu.

“Estem contents perquè l’escultura és la cirereta del pastís d’aquesta transformació”

“L’obra artística val diners, però el que costa més és la part més arquitectònica” Rosa Gili, Cònsol d'Escaldes-Engordany

Avui la placeta és irreconeixible. Una font amb banyeres monumental –una baluerna d’uns vuit metres d’altura– presideix l’espai, centre neuràlgic del projecte Caldes i símbol de la transformació de la part alta de la parròquia. La peça de l’artista Javier Balmaseda, integrada en un circuit d’aixetes de colors, vol celebrar la cultura de l’aigua termal, impulsada pels primers hotels del país. L’obra també és, doncs, un homenatge als establiments pioners del turisme a Andorra, nascuts durant la primera meitat del segle XX en aquesta zona d’Escaldes. “Estem contents perquè l’escultura és la cirereta del pastís d’aquesta transformació”, va concloure la cònsol major, Rosa Gili.

Les màximes autoritats comunals van aprofitar la tercera jornada de la festa major per fer la presentació en societat de la font. Van acompanyar-los els consellers del comú i altres autoritats nacionals, com ara els síndics, Carles Ensenyat i Sandra Codina, i el cap de l’oposició al Consell General, Cerni Escalé. Tot i això, l’obra no està enllestida. Els operaris encara treballen en la remodelació de la font del Roc del Metge i en l’anivellament de la carretera amb la placeta des de l’hotel Carlemany. Gili preveu que els darrers detalls estiguin acabats al setembre.

El cost del projecte és d’uns cinc milions d’euros. “L’obra artística val diners, però el que costa més és la part més arquitectònica”, va aclarir la cònsol. En el marc del projecte, va recordar, també va retirar-se la passarel·la sobre el Valira d’Orient i va refer-se la part baixa de l’espai Caldes amb l’objectiu de “guanyar espai” per als ciutadans.

El projecte Caldes va arrencar el setembre del 2020, quan Gili va anunciar en roda de premsa que el comú convocaria un concurs d’idees per revitalitzar la part alta d’Escaldes, amb l’aigua termal com a fil conductor. La proposta guanyadora va ser L’aigua i la forma, de Balmaseda.

Les obres van arrencar el 12 de novembre del 2022. Dos mesos abans, en la sessió de consell de comú en què va aprovar-se l’adjudicació dels treballs, el grup de la minoria –Demòcrates– hi va votar en contra. L’aleshores conseller Miquel Aleix va demanar prioritzar la construcció dels aparcaments de l’Obac i de la plaça de l’Església.

El projecte Caldes, declarat d’interès nacional pel Govern, i, més en general, la transformació de la part alta de la parròquia, marcarà el pas de Gili pel comú escaldenc. “Estem convençuts que tota l’actuació que s’ha fet a la zona ajudarà a dinamitzar la part alta”, va remarcar. Ahir molts dels assistents a la presentació de les fonts van arremangar-se els pantalons per posar els peus a l’aigua termal. L’aigua i la forma és una obra viva.

ELS ALTRES PROJECTES

APARCAMENT DE L’ESGLÉSIA

Les obres de construcció de l’aparcament i la plaça de l’Església estan en marxa. La corporació preveu que l’equipament, amb capacitat per a un centenar de places i amb un espai per als ciutadans a peu de carrer, pugui obrir cap al final del setembre d’aquest any.

ZONA PER A VIANANTS

El tram de l’avinguda Carlemany que va de l’avinguda de les Escoles fins al començament de la plaça de l’Església serà d’ús exclusiu per als vinanants. Les obres estan pràcticament acabades i s’inauguraran en els propers dies. Aquest espai connectarà amb la plaça de l’Església.

PONTS HISTÒRICS

El comú ha restaurat, en col·laboració amb el departament de Patrimoni Cultural del Govern, els ponts històrics de la Tosca i d’Engordany, situats a la part alta. El primer va construir-se el 1820. El segon, el 1785, arran de la destrucció d’un pont anterior per una riuada tres anys abans.

CAL PALETA

Aquesta setmana el comú va inaugurar Cal Paleta. L’edifici històric, una cort construïda cap al final del segle XVIII, és una sala d’exposicions. La corporació va adquirir l’immoble, juntament amb el molí i serradora del Puader, a Casa Molines per 1.150.000 euros.

BORDA GABRIEL

Al final d’abril el comú va acabar els treballs de rehabilitació de la borda Gabriel, d’uns 100 anys d’antiguitat. L’edifici històric, adquirit per la corporació el desembre del 2022, té una zona enjardinada a la coberta. L’immoble connectarà amb la plaça de l’Església.