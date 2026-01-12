Tradicions
Andorra la Vella celebra la 57a escudella de Sant Antoni dissabte a la plaça Guillemó
La jornada inclourà la benvinguda a dos nous membres de la Confraria
La plaça Guillemó acollirà aquest dissabte la 57a edició de l’escudella de Sant Antoni, una de les tradicions hivernals més arrelades a Andorra la Vella. A partir de les 5 del matí, la Confraria d’Escudellaires encendrà les fogaines per començar a preparar l’escudella segons la recepta tradicional. El repartiment es farà a partir de les 13 hores i comptarà amb la participació d’uns 90 escudellaires, amb el suport logístic del comú.
La jornada inclourà la benvinguda a dos nous membres de la Confraria, el lliurament de pins d’or a escudellaires veterans, i el repartiment del tradicional tortell de Sant Antoni. També es posarà a la venda el plat commemoratiu d’aquesta edició, dedicat a "l’escudella de la padrina", a La Llacuna, on s’exposaran plats d’anys anteriors.
