Andorra la Vella celebra la 57a escudella de Sant Antoni dissabte a la plaça Guillemó

La jornada inclourà la benvinguda a dos nous membres de la Confraria

El cartell de l'escudella de Sant Antoni d'Andorra la Vella.

Andorra la Vella

La plaça Guillemó acollirà aquest dissabte la 57a edició de l’escudella de Sant Antoni, una de les tradicions hivernals més arrelades a Andorra la Vella. A partir de les 5 del matí, la Confraria d’Escudellaires encendrà les fogaines per començar a preparar l’escudella segons la recepta tradicional. El repartiment es farà a partir de les 13 hores i comptarà amb la participació d’uns 90 escudellaires, amb el suport logístic del comú.

La jornada inclourà la benvinguda a dos nous membres de la Confraria, el lliurament de pins d’or a escudellaires veterans, i el repartiment del tradicional tortell de Sant Antoni. També es posarà a la venda el plat commemoratiu d’aquesta edició, dedicat a "l’escudella de la padrina", a La Llacuna, on s’exposaran plats d’anys anteriors.

