Escaldes reparteix 2.700 racions d'escudella

Escaldes ha repartit 2.700 racions de l'escudella de Sant Antoni, a la plaça dels dos Valires, que ha estat l'escenari de la celebració d'aquesta tradició. Els Amics del Pont dels Escalls i la Unió Pro-Turisme han estat els encarregats de preparar el típic plat hivernal, que ha servit els assistents per combatre el fred. El conseller de cultura i promoció econòmica, Valentí Closa, s'ha mostrat satisfet per poder festejar, un any més, la tradicional festa. "Aquest any tornem a tenir el tradicional plat per acompanyar l’escudella que molta gent l’acaba guardant com a record", ha remarcat Closa, fent referència al plat commemoratiu que s'han pogut endur els assistents.