Balanç
Naturland rep 7.660 visitants durant el Nadal
La xifra és inferior a la de l'any passat però ha augmentat un 4,3% el consum mitjà per persona
Naturland ha rebut un total de 7.660 visitants durant la campanya de Nadal 2025-2026, celebrada del 20 de desembre al 5 de gener, una xifra inferior a la de l’any passat però amb un augment del 4,3% en el consum mitjà per persona. Tot i això, el centre valora globalment de manera satisfactòria el desenvolupament de la temporada nadalenca.
La meteorologia, molt variable i amb condicions adverses durant bona part de les dues setmanes de vacances, ha estat el principal factor que ha condicionat l’afluència. En especial, la primera setmana es va veure afectada per episodis de pluja i vent, que van limitar l’arribada de visitants. Malgrat tot, a partir del 29 de desembre la situació va millorar, amb nevades i estabilitat que van permetre garantir un estat òptim de les pistes, entre els millors dels darrers anys.