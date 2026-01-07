BALANÇ DE GRANDVALIRA RESORTS
Les estacions assoleixen el millor registre de clients dels darrers sis anys
Els dominis han comptabilitzat 336.000 dies d’esquí durant les vacances de Nadal
Les estacions han registrat un balanç molt positiu durant les vacances de Nadal, tant en ocupació com en condicions de neu. Segons va informar ahir Grandvalira Resorts, entre el 24 de desembre i el 6 de gener s’han comptabilitzat més de 336.000 dies d’esquí, xifra que supera lleugerament l’assolida l’hivern passat i converteix aquest Nadal en el millor des del 2019-2020.
La bona afluència d’esquiadors ha estat possible gràcies a les condicions excepcionals de neu, afavorides per múltiples nevades i la feina constant dels equips de manteniment. Grandvalira ha ofert una mitjana de més de 190 quilòmetres esquiables al llarg del període nadalenc, amb gruixos que han arribat fins als 80 centímetres. Ordino Arcalís i Pal Arinsal, per la seva banda, han operat al 100 % de pistes i remuntadors durant totes les vacances, amb gruixos que han arribat als 135 cm i 100 cm, respectivament, unes dades que no es donaven des de feia anys i que han estat molt ben valorades pels visitants.
Les reserves anticipades per a gener i febrer tenen un bon ritme
El dia de més afluència va ser el 29 de desembre, amb un total de 34.523 esquiadors entre les tres estacions, rècord absolut des que tots els dominis operen sota la marca Grandvalira Resorts. Aquell dia, Grandvalira va rebre 25.412 esquiadors, Pal Arinsal 6.088 i Ordino Arcalís 3.023, tot i que per a aquesta última el dia de màxima ocupació va ser el 28 de desembre, amb 3.348 visitants. Segons fonts del sector, l’elevada afluència s’ha desenvolupat amb normalitat i sense incidències remarcables.
El director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, va destacar ahir que “el balanç és molt positiu, especialment per les condicions de neu, que han estat extraordinàries per l’època”. També va assenyalar que les reserves anticipades per a gener i febrer es mantenen a bon ritme i apunten a una continuïtat de les bones xifres, consolidant així una arrencada de temporada molt esperançadora per al sector turístic.
Les previsions meteorològiques per als propers dies apunten a noves nevades, fet que podria consolidar la tendència positiva i garantir el manteniment del mantell nival en òptimes condicions. Tot plegat augura una continuació prometedora de la temporada d’hivern per a les estacions.