L’arquitecte Jaime Ferriz redactarà el projecte de reforma de la residència Jaume I
El projecte, emmarcat en el programa Reviu, preveu 18 pisos i una inversió estimada de 2 milions d’euros
El comú d’Andorra la Vella ha adjudicat a l’arquitecte Jaime Ferriz Calvo la redacció del projecte i la direcció d’obra de la reforma i el canvi d’ús de l’antic hotel Jaume I, ubicat entre l’avinguda Santa Coloma i el carrer Roureda de Sansa. Aquesta actuació, inclosa en el programa Reviu, té com a objectiu habilitar 18 habitatges destinats a persones grans de la parròquia. El contracte, per un import de 61.403 euros (IGI inclòs), es va acordar a través d’un concurs nacional i preveu un termini global de quatre mesos per disposar del projecte executiu complet.
La residència Jaume I es convertirà en pisos assequibles per a gent gran
Víctor González
La transformació de l’edifici, que mantindrà l’estructura, la façana i la coberta per preservar la seva integració urbana, tindrà un cost estimat de 2 milions d’euros i un termini d’execució d’un any i mig. El pressupost comunal del 2025 ja contempla una partida inicial de 750.000 euros per a la rehabilitació. Els futurs habitatges, distribuïts en sis plantes, inclouran nou pisos d’una habitació i nou estudis, amb una concepció similar a l’Hostal Calones. El conveni amb la propietat estableix una cessió d’ús de 30 anys amb un lloguer mensual de 7.110 euros i tres anys de carència. El conseller Marc Torrent ha remarcat que "el projecte forma part de les polítiques actives per fer front a la problemàtica de l’habitatge a la parròquia i al país".