Acomiadament al Nadal 

La calvacada dels Reis d'Orient deixarà sense servei a diverses línies d'autobús

L'L3, l'L4, l'L5, l'L6 i l'L7 no estaran operatives mentre duri l'esdeveniment i l'L'1 i l'L2 també patiran afectacions importants en el recorregut habitual

Mobilitat anuncia les afectacions que patirà el transport públic durant la calvacada dels Reis d'Orient el dilluns vinent

Mobilitat anuncia les afectacions que patirà el transport públic durant la calvacada dels Reis d'Orient el dilluns vinentMobilitat

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella 

Creat:

Actualitzat:

El proper dilluns dia 5 de gener, tindrà lloc la tradicional cavalcada dels Reis d'Orient en què visitaran diverses parròquies d'Andorra i  això comportarà una contrapartida en la mobilitat: el transport públic del país patirà afectacions mentre duri la celebració. Això vol dir, des de les 14:30 hores de la tarda. Així ho ha anunciat el departament de mobilitat del país a través del compte d'X

La primera cavalcada serà la de la Massana, que començarà a dos quarts de sis de la tarda a la Serradora i que s'estendrà fins a la rotonda de Marco Polo i després donarà la volta fins a posar punt final a la plaça de les Fontetes, a les 18:15 hores de la tarda. Això provocarà, que de cinc a sis de la tarda, l'L5, l'L6 i l'L7, no tinguin servei.

La resta de cavalcades començaran a partir de les 18 hores, com per exemple, les de Canillo i Encamp. Això farà que a la primera parròquia, no hi hagi serveis de les línies de bus L3 i L4, entre les 17:30h i les 18:45 hores. I la circulació amb vehicles també patirà modificacions. A Encamp, la visita del Reis d'Orient serà a la mateixa hora i tampoc hi haurà servei de transport en el mateix horari de l'L4. A part, l'L2 no circularà per l'avinguda Joan Martí. Ambdues cavalcades finalitzaran, en principi, a les 19 hores. 

Finalment, les parròquies d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany també se'n ressentiran, ja que a més, ambdues parròquies viuran la cavalcada més llarga de la tarda-nit, perquè s'estendrà des de les 18:30 hores a les 21 hores del vespre amb un recorregut que començarà a la Plaça Guillemó, d'Andorra la Vella  i acabarà al carrer del Parnal, a la parròquia d'Escaldes. En aquest cas, patiran afectacions l'L1, ja des de les dues del migdia i fons dos quarts de set de la tarda. Aquesta no circularà per l'avinguda Meritxell i cobrirà un recorregut alternatiu pel carrer Prat de la Creu, durant aquest període. A partir de les 18:30 hores l'L2 no circularà per l'interior d'Andorra la Vella ni Escaldes, sinó que ho farà per la carretera de l'Obac.

tracking