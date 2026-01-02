Acomiadament al Nadal
La calvacada dels Reis d'Orient deixarà sense servei a diverses línies d'autobús
L'L3, l'L4, l'L5, l'L6 i l'L7 no estaran operatives mentre duri l'esdeveniment i l'L'1 i l'L2 també patiran afectacions importants en el recorregut habitual
El proper dilluns dia 5 de gener, tindrà lloc la tradicional cavalcada dels Reis d'Orient en què visitaran diverses parròquies d'Andorra i això comportarà una contrapartida en la mobilitat: el transport públic del país patirà afectacions mentre duri la celebració. Això vol dir, des de les 14:30 hores de la tarda. Així ho ha anunciat el departament de mobilitat del país a través del compte d'X.
La primera cavalcada serà la de la Massana, que començarà a dos quarts de sis de la tarda a la Serradora i que s'estendrà fins a la rotonda de Marco Polo i després donarà la volta fins a posar punt final a la plaça de les Fontetes, a les 18:15 hores de la tarda. Això provocarà, que de cinc a sis de la tarda, l'L5, l'L6 i l'L7, no tinguin servei.
La resta de cavalcades començaran a partir de les 18 hores, com per exemple, les de Canillo i Encamp. Això farà que a la primera parròquia, no hi hagi serveis de les línies de bus L3 i L4, entre les 17:30h i les 18:45 hores. I la circulació amb vehicles també patirà modificacions. A Encamp, la visita del Reis d'Orient serà a la mateixa hora i tampoc hi haurà servei de transport en el mateix horari de l'L4. A part, l'L2 no circularà per l'avinguda Joan Martí. Ambdues cavalcades finalitzaran, en principi, a les 19 hores.
Finalment, les parròquies d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany també se'n ressentiran, ja que a més, ambdues parròquies viuran la cavalcada més llarga de la tarda-nit, perquè s'estendrà des de les 18:30 hores a les 21 hores del vespre amb un recorregut que començarà a la Plaça Guillemó, d'Andorra la Vella i acabarà al carrer del Parnal, a la parròquia d'Escaldes. En aquest cas, patiran afectacions l'L1, ja des de les dues del migdia i fons dos quarts de set de la tarda. Aquesta no circularà per l'avinguda Meritxell i cobrirà un recorregut alternatiu pel carrer Prat de la Creu, durant aquest període. A partir de les 18:30 hores l'L2 no circularà per l'interior d'Andorra la Vella ni Escaldes, sinó que ho farà per la carretera de l'Obac.