Andorra la Vella reobre el concurs per construir habitatges de lloguer a preu regulat a Terra Vella
El nou concurs preveu entre 40 i 50 habitatges de lloguer a preu regulat i una gestió mixta entre el comú i el concessionari
El comú d’Andorra la Vella ha convocat un nou concurs nacional per a la construcció d’entre 40 i 50 habitatges de lloguer a preu regulat a Terra Vella, després que la licitació inicial quedés deserta. La corporació opta ara per un procediment negociat amb publicitat, amb l’objectiu de fer viable el projecte i garantir-ne la seguretat jurídica i financera.
El projecte preveu una gestió mixta, amb una part dels pisos sota responsabilitat directa del comú —que n’establirà els criteris d’adjudicació i en garantirà el cobrament dels lloguers— i una altra part gestionada pel concessionari. Els preus es limitaran a 825 euros mensuals per als pisos de dos dormitoris i fins a 1.000 euros pels de tres, i la concessió tindrà una durada màxima de 50 anys, passat els quals l’edifici esdevindrà propietat comunal. Les empreses interessades poden presentar ofertes fins al 27 de març del 2026.
El cònsol major, Sergi González, ha reafirmat el compromís del comú amb la col·laboració publicoprivada com a via per fer front a la crisi d’accés a l’habitatge, tot remarcant que les solucions han de ser compartides entre administració i sector privat. Per la seva banda, el conseller d’Habitatge, Marc Torrent, ha explicat que els darrers mesos s’han mantingut converses amb empreses interessades que han permès ajustar el plec de condicions per fer-lo "més atractiu i viable".
