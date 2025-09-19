ANDORRA LA VELLA
El finançament dels pisos de Terra Vella enfronta majoria i minoria
Astrié acusa la corporació de no voler assumir el cost de construcció dels pisos a preu assequible si l’adjudicació torna a quedar deserta
La incertesa en l’adjudicació de la construcció dels pisos de Terra Vella va generar una topada entre la majoria i la minoria del comú d’Andorra la Vella durant la sessió plenària celebrada ahir a la tarda. El concurs per a la concessió de l’edifici, que ha de disposar de cinquanta habitatges a preu assequible, va quedar desert perquè l’única proposta presentada no complia els requisits del plec de bases. Ara, el comú està intentant tirar endavant el projecte per mitjà d’un procediment negociat. I la corporació segueix amb l’objectiu de materialitzar la iniciativa amb una col·laboració publicoprivada. Un procés que l’oposició no veu clar, ja que la fórmula ha “fracassat” en dues ocasions. Així ho va recalcar el conseller de la minoria David Astrié, que va acusar la majoria de no voler finançar el projecte amb diners públics, en cas que l’adjudicació torni a quedar deserta.
“El comú té molts diners en tresoreria, però no vol finançar els pisos de lloguer assequible”
L’import de 16,3 milions d’euros de tresoreria de què disposa el comú actualment van conformar l’incentiu d’Astrié per pressionar la majoria. “Els mitjans hi són, el comú d’Andorra la Vella ara mateix té molts diners en tresoreria, però ho heu vist al consell de comú, no volen finançar els pisos de lloguer assequible”, va sentenciar el líder de la minoria. A la resposta, el cònsol major, Sergi González, va apel·lar a l’estratègia de negociació: “Jo, com a empresari, crec que és una mala negociació si ja comences dient que si no es presenta ningú ja ho faré jo.” El cònsol va recordar que els 16 milions representen “la foto d’un moment” i que estan “compromesos” a pagar un seguit de despesa.
“És mala negociació si ja comencés dient: si no es presenta ningú ja ho faré jo”
“Aviat començarem a presentar els fruits que ja està començant a donar el Reviu”
González, que va apuntar que disposa del suport de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), confia que el procediment negociat permetrà desencallar el projecte. “Quan seus en una taula i et poses a negociar cara a cara el privat veu que el plec de bases no és pur i dur, sinó que es poden variar els quatre punts que li han impedit presentar-se”, va exposar el cònsol. Tot i així, no va tancar-se cap porta i va assegurar que quan sigui el moment es valorarà la millor solució. “Si surt que no, amb aquesta comissió d’habitatge que estem treballant molt fluidament i tota la corporació prendrem una decisió, si hem d’invertir o no”, va afirmar González.
Reviu
En el marc de les iniciatives per combatre la crisi de l’habitatge, el conseller de Transformació Digital i Sostenibilitat i Habitatge, Marc Torrent, va posar sobre la taula “els fruits que ja està començant a donar” el Reviu. Un projecte que té com a objectiu “ampliar el parc públic d’habitatge comunal”. La corporació ha rebut la proposta d’un segon propietari, segons va fer saber Torrent. I la setmana vinent “llancem el concurs per fer les obres del primer que es va presentar”, va detallar.
MÉS
El comú adjudica els treballs de rehabilitació del paviment i incorporació de nou mobiliari urbà per l’import de 768.578,37 euros a Treballs Públics Unitas.
COMPTES
La liquidació pressupostària del segon trimestre del 2025 reflecteix un resultat positiu de gairebé 6,8 milions d’euros i un endeutament del 24,59% del màxim legal.