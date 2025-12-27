CULTURA
Sant Julià acull l’estrena de la 32a edició d’Els Pastorets
El tradicional espectacle nadalenc es representa per primer cop a l’exterior de Casa Comuna
Sant Julià de Lòria va viure ahir l’estrena de la 32a edició d’Els Pastorets, el clàssic espectacle nadalenc que cada any aplega famílies i públic local. La representació s’ha realitzat per primer cop als exteriors de Casa Comuna, oferint una nova experiència escènica als assistents.
La corporació ha recordat que encara queden funcions programades i ha animat els veïns i visitants a no perdre’s aquest clàssic de les festes de Nadal. L’esdeveniment combina tradició i entreteniment, i aposta enguany per una posada en escena renovada, amb més efectes visuals i trucs de màgia.