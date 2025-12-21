CULTURA
Els Pastorets de Sant Julià aposten per una posada en escena renovada
L'obra es representarà els dies 26 i 28 de desembre i el 4 i 6 de gener
Millores en l’ús de les ombres xineses, més efectes visuals, trucs de màgia i coreografies. Aquestes són algunes de les novetats que arriben amb la 32a edició d’Els Pastorets de Sant Julià de Lòria. Una representació que ja comença a agafar embranzida amb els assajos i que, codirigida per Núria Montes i Txell Díaz, es representarà els dies 26 i 28 de desembre i el 4 i 6 de gener, amb sessions a les sis i a les vuit del vespre."L’any passat era el primer cop que ho fèiem aquí a l’exterior i també era el primer cop que utilitzàvem dispositius com les ombres; tot era molt nou i estàvem aprenent. Ara crec que hem millorat bastant" explicava Díaz mentre donava indicacions enmig d’un assaig.
De fet, Díaz ha explicat que entre actors, tots els nens —que n’hi ha moltíssims— i tot l’equip de maquinistes i manipuladors d’ombres, hi participen aproximadament un centenar de persones. "En general, sempre hi ha una mica de canvis i variacions en la gent que hi pren part, però en línies generals és tot bastant similar" explicava la codirectora, tot assenyalant que enguany un dels canvis destacats és la transformació del personatge de Getzé en la Canòlica, un personatge femení amb més pes dramàtic. "És molt xulo perquè és una història en què una dona és enganyada pel diable, i hem aconseguit introduir referències subtils sobre com el diable sempre intentava atrapar les dones. És tot bastant subtil, però crec que és un canvi interessant dins dels personatges que hem fet" afegia.
Díaz ha explicat que el text original de Folch i Torres s’ha hagut de retallar considerablement per adaptar-lo a una durada d’uns 45 minuts i fer-lo més àgil. Pel que fa al fet de dirigir Els Pastorets, la codirectora ha destacat que "és molta responsabilitat, però alhora també és una feina molt bonica, perquè no estàs treballant només amb professionals, sinó amb gent del poble que ve voluntàriament cada cap de setmana". En aquest sentit, ha afegit que "hi ha d’haver molt de carinyo en aquesta direcció, perquè són persones que t’estan regalant el seu temps, i a més és una tradició molt arrelada al Nadal i que sovint es viu en família".