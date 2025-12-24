La Massana
La Mola de Cal Quico es converteix en la caseta del Pare Noel per primer cop
Al llarg de la tarda, ha estat rebent els nens i nenes de la parròquia i d’altres indrets, fins a les 19 h
La Mola de Cal Quico, s’ha transformat aquest dimarts en la caseta del Pare Noel, un espai on al llarg de la tarda està rebent els nens i nenes de la parròquia i d’altres indrets, fins a les 19 h. Els infants i les seves famílies han recorregut els carrerons del casc antic, engalanats amb llumetes nadalenques, fins arribar a la zona de les moles, un entorn històric que s’ha convertit en l’escenari de l’arribada màgica del Pare Noel. A més, els més petits també han pogut gaudir d’un contacontes a la mateixa zona, al costat de les Fontetes.
Abans d’iniciar la recepció dels infants, el Pare Noel ha saludat Maria Rosa Riba, de la família de cal Quico, que ha recordat l’època en què la mola estava en funcionament. Acompanyada de la seva família i dels cònsols de la Massana, ha estat la primera a entrar a l’edifici, avui decorat com a caseta del Pare Noel, i s’ha mostrat molt satisfeta pel nou ús públic d’aquest immoble, que data de 1785. La mola va ser adquirida recentment pel comú de la Massana amb l’objectiu de posar en valor el patrimoni, en una zona on també hi ha dues moles més propietat del Govern.
Durant tota la tarda, els infants han anat passant per entregar les seves cartes al Pare Noel, conversar-hi en persona i rebre alguns caramels, en una activitat marcada per la proximitat, un dels elements centrals de les festes nadalenques a la parròquia. Les celebracions continuaran per Sant Esteve amb l’Estelàrium, el parc infantil de Nadal instal·lat a la plaça de l’Església, que romandrà obert fins al 30 de desembre.
