El parc infantil de Nadal de la Massana obrirà portes per Sant Esteve
Demà, dimecres, el Pare Noel arribarà a la Mola de Cal Quico
La plaça de l’Església de la Massana s’està transformant aquests dies en l’Estelàrium, el parc infantil de Nadal que obrirà del 26 al 30 de desembre, de 16.30 a 20.30 h. L’espai oferirà un ampli ventall d’atraccions i activitats pensades per al públic familiar, amb un bosc urbà, un rocòdrom, eco-cavallets, una roda de fira, un iglú per a tallers infantils i un videobooth, entre altres propostes.
Els espectacles tindran un paper destacat en la programació. Durant la primera jornada, petits i grans podran gaudir dels trucs del mag Álvaro Oreja, i al llarg dels dies també hi participaran formacions de la parròquia com la Coral Sant Antoni o l’Andorra Gospel Cor. A més, cada tarda s’oferirà xocolata calenta gratuïta i jocs gegants de fusta, amb l’objectiu que els infants puguin tornar cada dia a l’Estelàrium i gaudir de l’oferta diària, tal com ha explicat la consellera de Turisme, Mònica Solé.
La vessant participativa es reforçarà el dilluns 29 de desembre amb un karaoke de nadales, obert a participants individuals, parelles o grups, amb inscripció prèvia. L’Estelàrium també comptarà amb diverses paradetes, amb propostes com vi calent, xocolata, jocs de fusta, minerals i un estand de l’Associació d’Argentins d’Andorra. Totes les activitats seran gratuïtes, excepte les atraccions que requereixen la polsera estel·lar, amb un cost de 3 euros, que es podrà obtenir gratuïtament amb compres superiors a 20 euros als establiments de la Massana.
En paral·lel, demà la Mola de Cal Quico es convertirà en la caseta del Pare Noel, en la primera activitat que s’hi organitza des que l’edifici del 1785 ha estat adquirit pel comú. El Pare Noel rebrà els infants de 17 a 19 h, i també s’hi oferirà el contacontes Un ninot sense nas, en un entorn del casc antic decorat amb llumetes nadalenques. Finalment, es recorda que enguany la Missa del Gall se celebrarà a les 11 h a l’església parroquial de Sant Iscle i Santa Victòria, amb la participació de la Coral Sant Antoni.