La Massana eleva al 15% la cessió urbanística obligatòria per guanyar sòl per a equipaments
L’aprovació provisional obre un període d’al·legacions abans de la tramitació definitiva
El consell de comú de la Massana ha aprovat de manera provisional l’augment del percentatge de cessió urbanística obligatòria fins al màxim que permet la llei, situant-lo en el 15%, una decisió que respon a les necessitats creixents d’equipaments, espais lliures i infraestructures a la parròquia i que s’ha convertit en un dels punts clau de la sessió celebrada.
La legislació estableix que els Plans d’Ordenació i Urbanisme Parroquials han de fixar un percentatge de cessió gratuïta de sòl d’entre el 5% i el 15% un cop descomptades les superfícies ja previstes per la llei i sempre amb una justificació vinculada a les necessitats de serveis públics. En el cas de la Massana, els estudis elaborats pel comú posen de manifest dèficits d’espais lliures i la necessitat de disposar de més sòl per a equipaments i infraestructures, fet que ha portat l’equip comunal a optar pel percentatge màxim.
La modificació puntual del Pla, preveu que aquest increment del 5% al 15% s’apliqui tant al sòl urbà com al sòl urbanitzable i a les unitats d’actuació de les urbanitzacions, ampliant així la capacitat del comú per captar terrenys que permetin planificar el creixement futur de la parròquia.
L’aprovació acordada pel Consell té caràcter provisional i obre ara un període d’informació pública de trenta dies hàbils, que començarà a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’acord al BOPA. Durant aquest termini, els interessats podran consultar la documentació i presentar les al·legacions que considerin oportunes.
El comú també trametrà l’expedient complet de la modificació al Govern d'Andorra perquè en pugui fer l’aprovació prèvia, un pas necessari abans de l’aprovació definitiva del canvi urbanístic. Amb aquesta decisió, el comú de la Massana busca reforçar la seva capacitat per disposar de sòl destinat a usos col·lectius i ordenar el desenvolupament urbanístic de la parròquia en un moment en què la pressió sobre el territori i les necessitats de serveis públics continuen augmentant.
