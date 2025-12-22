Sessió de comú
La Massana aprova un pressupost de 28,9 milions
El comú destina 10,3 milions a inversions
El consell de comú de la Massana ha aprovat el pressupost per a l’exercici 2026, que ascendeix a 28.975.000 euros. Una xifra que representa un increment superior al 19% respecte al pressupost de l’any 2025 que va ser de 24.240.450 euros i que es presenta equilibrada tant en el capítol d’ingressos com en el de despeses.
Els comptes s’han validat amb l’abstenció de la minoria i situen l’esforç inversor com el principal eix del pressupost del 2026, amb unes inversions reals que s’enfilen fins als 10.344.550 euros i que concentren bona part de l’increment global dels comptes. La cònsol major, Eva Sansa, ha destacat que “es tracta del volum d’inversió més important dels darrers anys i que respon a la necessitat de posar al dia infraestructures bàsiques i serveis essencials de la parròquia”.
Una part molt rellevant de les inversions es destinarà a la modernització i ampliació de les estructures i xarxes d’aigua potable i d’aigües residuals, una prioritat marcada pels problemes d’abastiment que ha patit la Massana els darrers mesos i que han evidenciat la necessitat de reforçar una xarxa envellida i millorar-ne el rendiment. A aquestes actuacions s’hi afegeixen inversions en aparcaments públics, millores en infraestructures turístiques, actuacions a les vies urbanes i projectes de renovació d’edificis culturals amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels veïns i reforçar l’atractiu econòmic i turístic de la parròquia.
El pressupost del 2026 preveu un nivell d’endeutament del 31,8%, una ràtio que el comú considera assumible i que permet afrontar aquest esforç inversor sense comprometre l’estabilitat financera ni la capacitat de gestió futura.
En el capítol de despeses també destaca l’augment de la despesa de personal amb una plantilla que passarà de 166 a 174 treballadors i una actualització salarial vinculada a l’IPC del 3%, una decisió que el comú justifica per “la necessitat de reforçar serveis clau i garantir el bon funcionament de l’administració”.
La societat del cicle integral de l’aigua
El pressupost del 2026 va acompanyat de l’aprovació de la creació d’una societat pública per a la gestió del cicle integral de l’aigua. Una iniciativa que el comú considera estratègica després dels episodis de manca d’abastiment registrats a la parròqui. La voluntat és “garantir una gestió més eficient professionalitzada i planificada d’un bé comú i essencial com és l’aigua en un context de canvi climàtic i pressió creixent sobre els recursos hídrics”.
Segons ha explicat el conseller de Finances, Agustí García, aquesta societat ha de permetre actuar amb més agilitat, planificar inversions a llarg termini i incorporar eines tecnològiques que ajudin a reduir fuites millorar el control de la xarxa i garantir el subministrament. El comú no descarta que en el futur la societat pugui tenir un component mixt amb la incorporació d’un soci tecnològic, tot mantenint el control públic del servei.
Amb aquests comptes, el comú de la Massana enceta el 2026 amb un pressupost clarament orientat a la inversió, amb l’aigua com a prioritat absoluta i amb l’objectiu de garantir serveis essencials i sostenibles per a la parròquia.