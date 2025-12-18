ESCALDES-ENGORDANY
Gili proposa unir forces a Govern i al Consell General per aturar les torres
La cònsol està convençuda que una comissió tripartida tindria més força per replantejar el model urbanístic al Clot d’Emprivat
Cop d’efecte de Rosa Gili. Segons va poder saber el Diari, el comú d’Escaldes-Engordany proposarà al Govern i al Consell General la creació d’una comissió tripartida per aturar la construcció de més torres al Clot d’Emprivat. La cònsol major ha pres aquesta decisió després de constatar que els gratacels “no agraden a ningú”. Si el que volem tots és que no se n’edifiquin més, argumenta l’equip comunal, per què no unim forces entre administracions per repensar el model urbanístic?
El debat sobre les torres va reobrir-se fa uns 15 dies amb l'inici de noves obres
Cal recordar que el debat al tomb de les torres va reobrir-se fa 15 dies arran del tancament de l’aparcament i el parc infantil de l’avinguda de les Nacions Unides per l’inici de les obres de construcció de tres nous edificis de 20 plantes. En la darrera sessió de consell de comú, el grup demòcrata, a la minoria, va retirar a última hora de l’ordre del dia una pregunta que, en canvi, sí que va llegir als periodistes en la roda de premsa posterior: “L’equip de la majoria està convençut que no s’hauria pogut actuar diferentment per evitar la segona fase de construcció de les torres?” Gili entén que, si Demòcrates realment no està d’acord amb la construcció d’aquesta mena d’edificis al Clot d’Emprivat, hauria com a mínim de considerar la participació en la comissió de les institucions on governa.
El comú ha esgotat el marge legal per actuar al Clot d'Emprivat, sostè Gili
La majoria actual al comú escaldenc manté que la corporació ha fet tot el permès per la llei vigent per intentar canviar el model de desenvolupament urbanístic al Clot d’Emprivat. Anar més enllà és normativament impossible, ha assegurat Gili en diverses ocasions. També ha explicat que, si en arribar al comú el gener del 2020 hagués decretat l’aturada de les obres de les torres, hauria hagut d’afrontar amb tota seguretat litigis prolongats amb els propietaris de les parcel·les i indemnitzacions milionàries, inassumibles per a la corporació. La principal intervenció de Gili en l’urbanisme del Clot d’Emprivat és la modificació del pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP) del març del 2023, amb què va augmentar-se el percentatge de terreny privat d’ús públic –és a dir, l’espai alliberat a peu de carrer– del 15% al 50% o el 65%, en funció de la tipologia dels edificis.
Unir forces
La cònsol està convençuda que l’acció consensuada entre les tres institucions –el Govern, el Consell General i el comú– podrà arribar més lluny que la corporació escaldenca. Una comissió tripartida tindria més força per replantejar el model urbanístic i, fins i tot i si escaigués, per assumir possibles indemnitzacions, sosté la mandatària.
A part de les tres torres en construcció s’estan tramitant dos projectes més al comú. Tots dos van entrar a la corporació abans de la darrera suspensió de llicències, la del gener del 2024. El primer és el del solar situat entre les avingudes de les Nacions Unides i del Consell de la Terra. El segon és la torre de Casa Fusilé, al terreny que hi ha entre les avingudes Carlemany i Consell de la Terra.