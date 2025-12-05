ESCALDES-ENGORDANY
Gili titlla de “poc ètic” que DA la culpi de les torres del Clot d’Empriva
Demòcrates assegura que el comú podria haver reduït l’alçada modificant el POUP
La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, va titllar ahir de “poc ètic” que Demòcrates intenti ara atribuir-li la responsabilitat de permetre la construcció de torres al Clot d’Emprivat.
En la roda de premsa posterior al consell de comú, el grup de la minoria demòcrata va assegurar que el comú, mitjançant una modificació del POUP, podria haver reduït l’alçada dels nous edificis al Clot tot mantenint-ne l’edificabilitat i el percentatge de cessió i que, per tant, si hi ha torres és perquè la corporació ho vol. DA no va dir, però, que, en aquest cas, els edificis haurien d’haver estat més amples per compensar la pèrdua de metres quadrats de sòl en altura i, per consegüent, hauria quedat al mínim l’espai públic disponible a peu de carrer. “Sempre és més fàcil donar les culpes a les corporacions anteriors”, va afirmar el conseller de la minoria Gabriel Guerrero.
Gili va recordar que la volumetria i l’edificabilitat permeses al Clot d’Emprivat van fixar-les els excònsols Trini Marín i Marc Calvet mitjançant la revisió del POUP del 2018. Va assenyalar, a més, que aleshores va prometre’s que a canvi de construir en altura hi hauria més espai públic i zones verdes al nivell de carrer. Aquesta promesa, va remarcar, només es complirà en les noves torres en construcció gràcies a la modificació del POUP aprovada per la majoria actual fa fos anys. “DA va crear un efecte crida per a l’especulació immobiliària”, va remarcar la cònsol.
D’altra banda, el consell va aprovar per unanimitat la compra, per 966.500 euros, de la borda Casa Xurrina, situada a l’avinguda del Fener número 1, i la parcel·la coneguda com l’Era de l’Obac, ubicada al camí de la Font del Gat, número 8. El patrimoni adquirit es destinarà a equipaments i serveis públics.
També va aprovar-se un un suplement de crèdit per fer front al pagament de l’execució de les obres de construcció d’un espai públic destinat a zona verda al carrer dels Veedors. Les obres tindran un cost de 671.637,5 euros. L’actuació suposarà la transformació d’una superfície total de 1.925 m² en zona enjardinada i de 800 m² addicionals destinats a jocs infantils, que substituiran les antigues pistes de tenis i el mini bàsquet que hi ha. Els treballs tenen una durada prevista de dotze setmanes.