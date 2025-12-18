Andorra la Vella
Els infants prenen protagonisme al Poblet de Nadal amb el Tió i la cursa El Petit Santa Claus
La programació familiar s’intensifica coincidint amb l’inici de les vacances escolars
Els infants seran els grans protagonistes del Poblet de Nadal d’Andorra la Vella a partir d’aquest dijous, 18 de desembre, amb una programació especial pensada per al públic familiar. Entre les activitats més destacades hi ha el Tió de Nadal, que els nens i nenes podran fer cagar durant diversos dies, i la celebració de la tradicional cursa El Petit Santa Claus.
El Tió de Nadal cagarà dissabte, diumenge, dilluns i dimarts, de 17.30 a 19.30 h, a la plaça del Poble, on la figura gegant està ubicada a un dels extrems de l’espai i és accessible a través de la rambla Molines i la passarel·la Rosa Ferrer. A més, el dissabte 20 de desembre, a les 16.30 h, tindrà lloc la 8a edició de la cursa El Petit Santa Claus, davant del comú d’Andorra la Vella, una cita ja consolidada que convida els infants a participar en una cursa festiva i nadalenca.
Coincidint amb l’inici de les vacances de Nadal, el Mercat de Nadal, l’espai Neret i la pista de patinatge obriran cada dia fins al 5 de gener a la plaça del Poble, excepte el 25 de desembre i l’1 de gener. També estaran en funcionament la resta d’activitats del Poblet de Nadal, com el Trenet dels Desitjos, el Talleret dels Menairons, la Ciutat dels Contes i el carrusel de Nadal a la plaça Guillemó. El programa complet d’activitats es pot consultar al web del comú de la parròquia.
