Esdeveniments
Andorra la Vella inaugura el Poblet de Nadal
L'acte inicia un conjunt d'activitats, espectacles i parades artesanals fins al 5 de gener
La capital ha encès aquest divendres el Poblet de Nadal amb una inauguració que ha omplert la plaça del Poble i els carrers annexos. L'acte ha començat a les 19.30 hores quan s’ha fet l’encesa del sostre de llums, a càrrec de l’Abril i l’Ilian, els dos infants escollits pels menairons del Poblet de Nadal. A l'acte també han estat presents el cònsol major, Sergi González, la cònsol menor, Olalla Losada, el cap de Govern, Xavier Espot, i el síndic general, Carles Ensenyat.
Durant la inauguració, Losada, ha destacat que "estem molt contents que ens acompanyin dos nens que van fer l’esforç d’escriure una carta explicant les seves motivacions per ser els responsables d’encendre el Poblet de Nadal". L'Ilian ha revelat què posava en la seva proposta: "jo tinc deu anys i m'estic fent gran". Per tant, "vull continuar tenint aquesta il·lusió". "Vull encendre el llum per a compartir la meva il·lusió amb tots els que m'estan rodejant", ha afirmat.
D'igual forma, Losada ha explicat que enguany "hem intentat anar una mica més enllà" i "fer moltes activitats per cada grup de gent, per joves i pels més petits. Creiem que el Poblet de Nadal ha de ser de tota la gent d’Andorra la Vella i del país".
Sobre la gran afluència de públic, Losada ha assenyalat que "hem enviat una invitació participativa a tota la gent d’Andorra la Vella" perquè "tots puguin participar d’un recorregut a través del Poblet de Nadal". L’acte inaugural ha comptat també amb la participació dels fallaires d’Andorra la Vella, el Cor dels Petits Cantors d’Andorra i la banda del Conservatori de Música d’Andorra la Vella, que han acompanyat l’arribada de centenars de persones a la plaça.
El Poblet de Nadal romandrà obert fins al 5 de gener amb activitats, espectacles i parades artesanals repartides per diferents punts de la parròquia.