Andorra la Vella
Demòcrates alerta que set de cada deu euros del pressupost es destinen a despeses corrents
L'increment de preus públics i taxes impactarà "en el poder adquistiu de les famílies", segons DA
El grup demòcrata al comú d'Andorra la Vella ha alertat avui en sessió de consell que set de cada deu euros del pressupost de la corporació per al 2026 es destinaran a pagar despeses corrents de personal i de béns i serveis. La minoria també ha denunciat l'increment "simultani i acumulatiu" de diversos serveis i d'algunes taxes.
El conseller David Astrié ha assenyalat que els augments tindran un impacte important "en el poder adquisitiu de les famílies" en context "en què hi ha hagut un encariment del cost de la vida". És per aquest motiu que el grup demòcrata ha votat en contra tant del pressupost per a l'any vinent com de les ordinacions de preus públics i tributs.