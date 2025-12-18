Pressupost

Astrié denuncia l'increment de preus d'aparcaments i el foc i lloc d'Andorra la Vella

El comú aprovarà aquesta tarda el pressupost

El conseller de la minoria, David Astrié, en una sessió de comú d'Andorra la Vella anterior.

El conseller de la minoria, David Astrié, en una sessió de comú d'Andorra la Vella anterior.Comú d'Andorra la Vella

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El conseller de l'oposició d'Andorra la Vella, David Astrié, ha denunciat l'increment de preus de diversos serveis d'Andorra la Vella. Astrié ho ha fet en una publicació a les xarxes socials, coincidint que aquesta tarda el comú aprovarà el pressupost. El conseller de l'oposició s'ha queixat de l'augment dels abonaments dels aparcaments, que pujarà un 2,5%, així com del tiquet horari, que s'incrementarà un 3,5%. La taxa del foc i lloc també augmentarà un 4,5%, i Astrié també denuncia l'increment del 25% en els abonaments del Serradells.

Astrié, en la publicació també fa referència a la pujada del 7,87% de l'impost sobre la propietat de gossos, l'augment del 5,5% de la taxa d'higiene i del servei de grua, que pujarà un 31%.

