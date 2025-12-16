ANDORRA LA VELLA

El comú exigeix al Govern més diners pel pes que té la capitalitat

Losada recorda que els 25.000 habitants disposen de serveis sobredimensionats per donar resposta a activitats que superen la parròquia

Sergi González i Olalla Losada

Sergi González i Olalla LosadaComú d'Andorra la Vella

Publicat per
Abel Rivera
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella va donar a conèixer ahir les principals línies d’inversió del pressupost per a l’any 2026, que es presentarà dijous i serà de 60,5 milions d’euros. Del total, 13 milions es destinaran a inversions, xifra que representa el 21% del pressupost global i un increment del 18% respecte a l’any 2025. Els cònsols, Sergi González i Olalla Losada, van subratllar que el pressupost busca “capitalitzar les inversions per garantir serveis públics de qualitat”, i van manifestar al Govern la necessitat que té la capital de “rebre més transferències per la cobertura dels serveis, edificis administratius i centres educatius, que són el motor del país”.

Sergi González i Olalla Losada presentant els pressupostos.

Sergi González i Olalla Losada presentant els pressupostos.Comú d'Andorra la Vella

“Andorra la Vella hauria de rebre més transferències per part del Govern”Sergi González, Cònsol major d’Andorra la Vella

Les inversions s’organitzen al voltant de tres eixos principals: habitatge i equipaments socials; qualitat de vida urbana i desenvolupament econòmic, i entorn natural i esports. “Les inversions estan centrades a reforçar els serveis que utilitza la ciutadania cada dia i continuar cuidant la nostra parròquia”, va assenyalar el cònsol major, Sergi González.

Entre els projectes més destacats hi ha la casa pairal i la plaça pública de l’edifici del Cedre, a Santa Coloma, amb la construcció d’una nova casa pairal i la posada en marxa de “30 habitatges a preu assequible” a través d’una cessió del comú al Govern. L’objectiu és donar resposta tant a les necessitats d’habitatge com a l’envelliment de la població. També es preveu la rehabilitació de l’edifici Calones, amb la reforma de la façana i l’adequació progressiva dels habitatges destinats a majors de 65 anys. Aquesta actuació, que es desenvoluparà entre el 2026 i el 2027, és considerada “tècnicament complexa i una de les inversions més elevades del mandat”, va subratllar la cònsol menor, Olalla Losada.

“Les inversions d’habitatge són complexes i de les més elevades del mandat”Olalla Losada, Cònsol menor d’Andorra la Vella 

Dins del programa Reviu, s’invertiran 750.000 euros a l’edifici Jaume I per a la rehabilitació d’habitatges buits, amb l’objectiu de posar-los a disposició de la ciutadania. Alhora, es manté el compromís amb l’Espai Capital, amb una dotació de 500.000 euros per a la redacció de l’avantprojecte i projecte definitiu, que inclou la connexió de la nova Casa Pairal.

També destinarà inversions per millorar la qualitat de vida urbana, els espais esportius i l’entorn natural. Entre les actuacions es troben la renovació de voravies, passos de vianants i places públiques en barris com Ciutat de Valls i l’Aigüeta, la remodelació del Teatre Comunal i la renovació dels horts de la Margineda.

Pel que fa a l’àmbit esportiu, es destinaran 450.000 euros a la reforma dels vestidors del centre esportiu dels Serradells i 350.000 euros a renovar la coberta del pavelló de l’Estadi Comunal. A l’entorn natural, es crearan tallafocs a Solobre i l’obaga de Santa Coloma, i s’invertiran 35.000 euros en refugis climàtics i 85.000 euros en parcs infantils.

tracking