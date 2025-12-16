ANDORRA LA VELLA
El comú exigeix al Govern més diners pel pes que té la capitalitat
Losada recorda que els 25.000 habitants disposen de serveis sobredimensionats per donar resposta a activitats que superen la parròquia
El comú d’Andorra la Vella va donar a conèixer ahir les principals línies d’inversió del pressupost per a l’any 2026, que es presentarà dijous i serà de 60,5 milions d’euros. Del total, 13 milions es destinaran a inversions, xifra que representa el 21% del pressupost global i un increment del 18% respecte a l’any 2025. Els cònsols, Sergi González i Olalla Losada, van subratllar que el pressupost busca “capitalitzar les inversions per garantir serveis públics de qualitat”, i van manifestar al Govern la necessitat que té la capital de “rebre més transferències per la cobertura dels serveis, edificis administratius i centres educatius, que són el motor del país”.
“Andorra la Vella hauria de rebre més transferències per part del Govern”
Les inversions s’organitzen al voltant de tres eixos principals: habitatge i equipaments socials; qualitat de vida urbana i desenvolupament econòmic, i entorn natural i esports. “Les inversions estan centrades a reforçar els serveis que utilitza la ciutadania cada dia i continuar cuidant la nostra parròquia”, va assenyalar el cònsol major, Sergi González.
Entre els projectes més destacats hi ha la casa pairal i la plaça pública de l’edifici del Cedre, a Santa Coloma, amb la construcció d’una nova casa pairal i la posada en marxa de “30 habitatges a preu assequible” a través d’una cessió del comú al Govern. L’objectiu és donar resposta tant a les necessitats d’habitatge com a l’envelliment de la població. També es preveu la rehabilitació de l’edifici Calones, amb la reforma de la façana i l’adequació progressiva dels habitatges destinats a majors de 65 anys. Aquesta actuació, que es desenvoluparà entre el 2026 i el 2027, és considerada “tècnicament complexa i una de les inversions més elevades del mandat”, va subratllar la cònsol menor, Olalla Losada.
“Les inversions d’habitatge són complexes i de les més elevades del mandat”
Dins del programa Reviu, s’invertiran 750.000 euros a l’edifici Jaume I per a la rehabilitació d’habitatges buits, amb l’objectiu de posar-los a disposició de la ciutadania. Alhora, es manté el compromís amb l’Espai Capital, amb una dotació de 500.000 euros per a la redacció de l’avantprojecte i projecte definitiu, que inclou la connexió de la nova Casa Pairal.
També destinarà inversions per millorar la qualitat de vida urbana, els espais esportius i l’entorn natural. Entre les actuacions es troben la renovació de voravies, passos de vianants i places públiques en barris com Ciutat de Valls i l’Aigüeta, la remodelació del Teatre Comunal i la renovació dels horts de la Margineda.
Pel que fa a l’àmbit esportiu, es destinaran 450.000 euros a la reforma dels vestidors del centre esportiu dels Serradells i 350.000 euros a renovar la coberta del pavelló de l’Estadi Comunal. A l’entorn natural, es crearan tallafocs a Solobre i l’obaga de Santa Coloma, i s’invertiran 35.000 euros en refugis climàtics i 85.000 euros en parcs infantils.