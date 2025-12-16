Literatura
Albert Ruiz guanya el XVI Concurs de Narrativa Fantàstica i de Terror d’Encamp
El certamen manté la participació amb 44 obres i premia també Laura Pereira i Cèlia Guitart en les categories juvenil i cadet
La Biblioteca Comunal d’Encamp ha acollit aquest dimarts a la tarda l’acte de lliurament del XVI Concurs de Narrativa Fantàstica i de Terror, que ha comptat amb la participació de 44 relats entre les tres categories. El primer premi en la categoria d’adults ha estat per a Albert Ruiz Feijóo amb el relat ‘Pors’, que ja havia estat reconegut en edicions anteriors. En segona posició ha quedat Laia Coma amb ‘Memento mori’ i tercera, Meritxell Colell amb ‘La cadira buida’, en una categoria que ha estat la més concorreguda, amb 30 propostes.
Redacció
En la categoria juvenil, el primer premi ha estat per Laura Pereira Alonso amb ‘Dolor’, mentre que Txell Pérez i Stanies Vea han completat el podi amb ‘On l’aigua és fosca’ i ‘Karma’, respectivament. En la categoria cadet, Cèlia Guitart ha estat la guanyadora amb ‘L’arbre maleït’ i Sara Martínez, segona amb ‘Qui el va matar’; el tercer premi ha quedat desert.
Durant l’acte s’han llegit fragments de les obres premiades, amb acompanyament musical a càrrec del jove pianista Joel Andrés Wang. El conseller de Cultura, Joan Sans, ha celebrat la qualitat i la continuïtat del certamen, que manté la seva vocació formativa i creativa, oberta a participants d’Andorra, la Cerdanya, l’Alt Urgell, l’Arieja i els Pirineus Orientals. El jurat d’aquesta edició ha estat format per Laura Casanovas, Albert Font, Laura Tejada, Núria Gras i Sònia Puente.