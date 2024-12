Laura Casanova, guanyadora del XV Concurs de narrativa fantàstica i de terror

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Laura Casanovas ha estat la gran protagonista de l'acte d'entrega de premis de la XV edició del Concurs de narrativa fantàstica i de terror d'Encamp. L'escriptora, amb la seva obra 'Poesia escrofulosa' s'ha endut el primer premi en la categoria d'adults, que equival a 400 euros, en una gal·la celebrada en una Sala de Festes del Complex decorada per a l'ocasió, amb motius fantàstics i de terror. "Em fa molta il·lusió rebre aquest premi perquè soc una fan del Concurs de narrativa fantàstica

i de terror d’Encamp. És un concurs que em desperta molta tendresa, molta simpatia", ha dit la guanyadora. "Penso que és un gènere que moltes vegades no se li fa gaire cas, i trobo meravellós que Encamp hagi apostat fort pel gènere. El fet que hi hagi concursos com aquest és el que ens dona força, ànims i alegria per continuar escrivint", ha afegit.

En segona posició ha quedat Albert Ruiz, que rebrà 300 euros i tancant el podi, Laia Coma, amb 200 euros.

Pel que fa a la categoria de joves, el gran triomfador ha estat Stanies Vea Uclaray, seguit de Maria Urban i Jana Escabias, que s'han endut els mateixos premis que els seus homòlegs de la categoria d'adults. La cònsol major Laura Mas ha volgut felicitar els guanyadors i recordar la importància de les biblioteques: "Les biblioteques d'Encamp i del Pas de la Casa són espais compartits, preparats, idonis, que afavoreixin ecosistemes de creació, d’impuls del talent. Espais modestos i sense grans pretensions, però amb persones i projectes ben encaminats

a fomentar i impulsar el creixement del talent que s'exemplifica en un premi com el d'avui".