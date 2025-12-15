Finances

El comú d’Andorra la Vella destinarà 13 milions d’euros a inversions el 2026

El pressupost d’inversions augmenta un 18% respecte aquest any

Els cònsols presentant els pressupost d'inversions del comú per l'any 2026.Comú d'Andorra la Vella

Abel Rivera
Andorra la Vella

El comú d’Andorra la Vella aprovarà dijous un pressupost de 60,5 milions d’euros per al 2026, amb un fort accent en la inversió i el reforç dels serveis públics. Del total, 13 milions d’euros (21%) es destinen a inversions, una xifra que representa un increment del 18% respecte aquest any.

El pressupost s’estructura en tres eixos principals: les persones al centre, la millora de la qualitat de vida urbana i el desenvolupament econòmic, i la preservació de l’entorn natural i els esports. En total, inclou 152 projectes repartits per tota la parròquia, amb imports que van dels 1.000 euros fins a prop d’1 milió d’euros.

El cònsol major, Sergi González, i la cònsol menor, Olalla Losada, han explicat que els comptes responen al creixement de la població, que supera els 25.000 residents, i al paper d’Andorra la Vella com a capital, amb l’objectiu de garantir serveis de qualitat i anticipar les necessitats futures de la ciutadania.

Entre les principals inversions destaquen els projectes vinculats a l’habitatge i els equipaments socials, com la nova Casa Pairal de Santa Coloma, la rehabilitació de l’edifici Calones i el programa Reviu, que preveu 750.000 euros per a l’edifici Jaume I. També es destinen 500.000 euros a la redacció del projecte Espai Capital.

En l’àmbit urbà, el comú invertirà 500.000 euros a la reordenació de Ciutat de Valls, 400.000 euros a les places públiques de l’edifici del Node i 300.000 euros a la millora de voravies i accessibilitat. A això s’hi afegeixen actuacions ambientals i esportives, com la renovació del passeig del riu i les millores als equipaments esportius, amb 450.000 euros destinats als vestidors dels Serradells i 350.000 euros a la reforma de l’interior del Pavelló Cobert de l’Estadi Comunal.

