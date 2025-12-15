Finances
El comú d’Andorra la Vella destinarà 13 milions d’euros a inversions el 2026
El pressupost d’inversions augmenta un 18% respecte aquest any
El comú d’Andorra la Vella aprovarà dijous un pressupost de 60,5 milions d’euros per al 2026, amb un fort accent en la inversió i el reforç dels serveis públics. Del total, 13 milions d’euros (21%) es destinen a inversions, una xifra que representa un increment del 18% respecte aquest any.
El pressupost s’estructura en tres eixos principals: les persones al centre, la millora de la qualitat de vida urbana i el desenvolupament econòmic, i la preservació de l’entorn natural i els esports. En total, inclou 152 projectes repartits per tota la parròquia, amb imports que van dels 1.000 euros fins a prop d’1 milió d’euros.
El cònsol major, Sergi González, i la cònsol menor, Olalla Losada, han explicat que els comptes responen al creixement de la població, que supera els 25.000 residents, i al paper d’Andorra la Vella com a capital, amb l’objectiu de garantir serveis de qualitat i anticipar les necessitats futures de la ciutadania.
Entre les principals inversions destaquen els projectes vinculats a l’habitatge i els equipaments socials, com la nova Casa Pairal de Santa Coloma, la rehabilitació de l’edifici Calones i el programa Reviu, que preveu 750.000 euros per a l’edifici Jaume I. També es destinen 500.000 euros a la redacció del projecte Espai Capital.
PARRÒQUIES
Conveni entre el comú i MoraBanc per finançar les reformes de pisos buits
Redacció
En l’àmbit urbà, el comú invertirà 500.000 euros a la reordenació de Ciutat de Valls, 400.000 euros a les places públiques de l’edifici del Node i 300.000 euros a la millora de voravies i accessibilitat. A això s’hi afegeixen actuacions ambientals i esportives, com la renovació del passeig del riu i les millores als equipaments esportius, amb 450.000 euros destinats als vestidors dels Serradells i 350.000 euros a la reforma de l’interior del Pavelló Cobert de l’Estadi Comunal.