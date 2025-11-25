ANDORRA LA VELLA
Conveni entre el comú i MoraBanc per finançar les reformes de pisos buits
El comú d’Andorra la Vella i MoraBanc van signar ahir un conveni de col·laboració per promoure la rehabilitació d’habitatges desocupats que s’incorporin al programa Reviu. Aquest projecte té com a objectiu ampliar l’oferta de lloguer a preus assequibles mitjançant la recuperació de pisos buits.
L’acord estableix condicions preferents de finançament per als propietaris que vulguin reformar els immobles i cedir-los al mercat de lloguer públic. MoraBanc oferirà préstecs amb un tipus d’interès de l’euríbor a 12 mesos més un 0,5%, revisable anualment, i amb la possibilitat que el comú garanteixi fins al cent per cent de l’import finançat. El comú continuarà aportant fins al 30% del cost de les obres, segons els límits establerts a les bases del programa. També assumirà la gestió integral dels lloguers, assegurant el pagament mensual als propietaris i el manteniment dels immobles.