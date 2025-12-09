Balanç

Naturland ha rebut 2.400 visitants durant el pont de la Puríssima

El parc ha tancat amb un increment d'ingressos de l'11,5%

Un esquiador a Naturland.Naturland

Naturland ha tancat el pont de la Puríssima amb un increment d'ingressos de l'11,5% i un total de 2.400 visitants, un 26% més respecte a l'any passat. El parc destaca que "les bones condicions meteorològiques durant la major part del pont han afavorit l'afluència". "Aquestes xifres constaten l’atractiu de l’oferta del centre, que continua consolidant-se com a referent d’activitats outdoor a Andorra, especialment en períodes festius d’alta afluència turística", apunta el parc en un comunicat.

El parc ha pogut oferir l'esquí nòrdic "gràcies a unes condicions favorables a la cota 2.000", fet que ha ampliat l'oferta disponible per als visitants. Naturland destaca que les activitats Forestline i Tobotronc han estat les més concorregudes del pont".

