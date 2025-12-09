TURISME
Puríssima d’èxit amb col·lapse de sortida
Les pistes registren un pic de 18.000 esquiadors amb ocupacions del 95% a hotels a la capital
El pont de la Puríssima es va tancar amb un “balanç molt positiu d’afluència” en tots els indicadors turístics. Segons les previsions del dispositiu especial de trànsit (DET) presentat la setmana passada per Dani Boneta, cap de l’àrea de Mobilitat, s’esperava l’arribada d’uns 58.000 vehicles durant els dies del pont. Poques hores abans de tancar el DET amb les dades oficials, Mobilitat va informar que entre divendres 5 i dilluns 8 de desembre van accedir un total de 55.800 vehicles al país, que es va traduir en una afluència molt elevada als accessos i en retencions significatives durant l’operació sortida.
Ahir al matí es van registrar cues de fins a vuit quilòmetres des de l’església de Santa Coloma, passant per Sant Julià de Lòria, en direcció la frontera hispanoandorrana, coincidint amb el retorn massiu dels visitants. El dispositiu especial de trànsit, amb carrils addicionals en diversos punts, va permetre gestionar un flux constant de vehicles, però no va evitar les congestions en hores punta.
Els dominis van acumular més de 46.800 dies d’esquí pel pont
L’efecte combinat de la neu i l’arribada del primer cap de setmana de la temporada d’hivern va convertir aquesta Puríssima en una de les més potents dels últims anys. Les estacions d’esquí van confirmat un inici de campanya “especialment positiu”, en què els dominis andorrans van acumular més de 46.800 dies d’esquí entre divendres i ahir, sent diumenge el dia amb més afluència, amb un pic de 18.000 esquiadors repartits entre les tres estacions de Granvalira Resorts.
Mobillitat preveu l'arribada massiva de visitants per Nadal i Cap d'Any
El sector hoteler també va viure un dels millors episodis de la temporada. Segons dades facilitades per hotels d’Andorra la Vella, la mitjana d’ocupació durant el cap de setmana es va situar prop del 95%, amb nombrosos establiments assolint el ple i la cobertura de tots els serveis disponibles.
Hotelers i responsables de domini esquiable van coincidir a assenyalar que la Puríssima ha estat “la millor en molts anys”. El bon comportament de la mobilitat d’entrada, la recuperació del ritme turístic i la disponibilitat de neu en condicions òptimes van ser els factors clau d’un pont que consolida les perspectives d’una temporada d’hivern de gran afluència.
La tornada de vehicles cap a Catalunya va provocar cues de diversos quilòmetres a les principals vies de retorn. Els cotxes que abandonaven el Principat van concentrar el trànsit a l’N‑145, que connecta la frontera amb la Seu d’Urgell, i també van generar retencions importants a l’N‑260 i a la C‑14.
El sector turístic confia que el dinamisme registrat durant el pont es mantingui amb vista a Nadal i cap d’any, en què el departament de Mobilitat va advertir d’una arribada massiva de visitants, amb l’entrada d’uns 251.600 vehicles entre el 24 de desembre i el 6 de gener.