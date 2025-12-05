Nadal

El Pessebre de Canillo incorpora la figura del carter com a nou ofici tradicional

La inauguració ha comptat amb la visita dels infants de les escoles andorrana i francesa de la parròquia

Els escolars visitant una de les figures del pessebre.

Els escolars visitant una de les figures del pessebre.Comú de Canillo

Canillo ha inaugurat avui la divuitena edició del seu pessebre a escala real amb la tradicional visita dels infants de les escoles andorrana i francesa de la parròquia. L’acte ha comptat amb la presència dels cònsols Jordi Alcobé i Marc Casal, així com del conseller de Promoció Turística i Comercial, Àlex Kinchella. Enguany, el pessebre amplia el seu recorregut fins a l’aparcament de Sella, a tocar de l’entrada del Canillo Brilla, i incorpora una nova figura: la del carter, en homenatge a aquells que portaven les notícies —bones i dolentes— a les llars de la parròquia.

Alcobé ha subratllat “la importància d’afegir figures que reflecteixen la vida quotidiana i la història local”, mentre que Kinchella ha posat en valor la feina de manteniment i restauració de les figures, que enguany “han estat repintades i arranjades per lluir com noves”. El pessebre es podrà visitar durant totes les festes de Nadal.

