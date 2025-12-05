Nadal
El Pessebre de Canillo incorpora la figura del carter com a nou ofici tradicional
La inauguració ha comptat amb la visita dels infants de les escoles andorrana i francesa de la parròquia
Canillo ha inaugurat avui la divuitena edició del seu pessebre a escala real amb la tradicional visita dels infants de les escoles andorrana i francesa de la parròquia. L’acte ha comptat amb la presència dels cònsols Jordi Alcobé i Marc Casal, així com del conseller de Promoció Turística i Comercial, Àlex Kinchella. Enguany, el pessebre amplia el seu recorregut fins a l’aparcament de Sella, a tocar de l’entrada del Canillo Brilla, i incorpora una nova figura: la del carter, en homenatge a aquells que portaven les notícies —bones i dolentes— a les llars de la parròquia.
Alcobé ha subratllat “la importància d’afegir figures que reflecteixen la vida quotidiana i la història local”, mentre que Kinchella ha posat en valor la feina de manteniment i restauració de les figures, que enguany “han estat repintades i arranjades per lluir com noves”. El pessebre es podrà visitar durant totes les festes de Nadal.