El comú d'Ordino defensa que el POUP manté els drets dels propietaris

La normativa "en cap cas" preveu la creació de sòl no urbanitzable 

La cònsol major i el cònsol menor d'Ordino, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, en un consell de comú

La cònsol major i el cònsol menor d'Ordino, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, en un consell de comú

El cònsol menor d'Ordino, Eduard Betriu, ha remarcat avui en declaracions als mitjans que el POUP "manté els drets dels propietaris" i que "en cap cas" preveu la creació de sòl no urbanitzable, si no és que està afectat per riscos naturals, tal com estableix la Llei del sòl. Pel que fa a la cinquantena de propietaris que han presentat recurs contra el POUP a la comissió tècnica d'urbanisme, Betriu ha assenyalat que és "legítim" que s'organitzin per defensar els seus drets.

