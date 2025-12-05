Urbanisme
El comú d'Ordino defensa que el POUP manté els drets dels propietaris
La normativa "en cap cas" preveu la creació de sòl no urbanitzable
El cònsol menor d'Ordino, Eduard Betriu, ha remarcat avui en declaracions als mitjans que el POUP "manté els drets dels propietaris" i que "en cap cas" preveu la creació de sòl no urbanitzable, si no és que està afectat per riscos naturals, tal com estableix la Llei del sòl. Pel que fa a la cinquantena de propietaris que han presentat recurs contra el POUP a la comissió tècnica d'urbanisme, Betriu ha assenyalat que és "legítim" que s'organitzin per defensar els seus drets.
