Escaldes-Engordany
Gili titlla de "poc ètic" que Demòcrates l'intenti responsabilitzar de les torres
La cònsol recorda que qui va autoritzar els edificis va ser Trini Marín amb la revisió del POUP del 2018
La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha titllat avui de "poc ètic" que Demòcrates intenti ara atribuir-li la responsabilitat de permetre la construcció de torres al Clot d'Emprivat. En la roda de premsa posterior al consell de comú d'aquesta tarda, el grup de la minoria demòcrata ha assegurat que el comú, mitjançant una modificació del POUP, podria haver reduït l'alçada dels nous edificis al Clot tot mantenint-ne l'edificabilitat i el percentatge de cessió i que, per tant, si hi ha torres és perquè la corporació ho vol. El que no ha dit el grup de DA és que, en aquest cas, els edificis haurien d'haver estat més amples per compensar la pèrdua de metres quadrats de sòl en altura i, per consegüent, hauria quedat al mínim l'espai públic disponible a peu de carrer.
PARRÒQUIES
Gili recorda que les tres torres són fruit de les normes vigents el 2018
Gili ha recordat que la volumetria i l'edificabilitat permeses al Clot van fixar-les els excònsols Trini Marín i Marc Calvet mitjançant la revisió del POUP del 2018. Ha assenyalat, a més, que aleshores va prometre's que a canvi de construir en altura hi hauria més espai públic i zones verdes al nivell de carrer. Aquesta promesa ha remarcat, només es complirà en les noves torres en construcció gràcies a la modificació del POUP aprovada per la majoria actual fa fos anys.
Actualment, hi ha dues illes més del Clot on podria construir-se en els pròxims anys. Els propietaris han tramitat els projectes i estan en converses amb els tècnics del comú per acabar de definir-los.