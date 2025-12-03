ANDORRA LA VELLA
Gili recorda que les tres torres són fruit de les normes vigents el 2018
Escaldes veu reduït el seu espai ciutadà per decisions urbanístiques consolidades
El parc i l’aparcament situats a l’avinguda de les Nacions Unides d’Escaldes-Engordany estan tancats arran de la decisió dels propietaris de l’illa 6 del Clot d’Emprivat de rescindir el contracte de lloguer amb el comú. El moviment implica el tancament definitiu de l’espai a partir del passat 1 de desembre i dona via lliure a l’inici de la construcció de tres edificacions privades, en format de gratacels.
La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, va explicar ahir que la corporació no tenia capacitat d’evitar-ho i que no han pogut fer-hi res. “Els propietaris ens han rescindit el contracte senzillament perquè era una propietat privada i han volgut exercir el seu dret a edificar i el comú no pot fer una altra cosa que no donar-los-hi perquè són gent que van entrar al seu projecte abans de l’aturada de la construcció d’Escaldes”, va afirmar Gili.
A peu de carrer es tornaran a instal·lar parcs infantils
La cònsol va recordar que el projecte va entrar abans de l’1 de gener del 2024, i que compleix els drets urbanístics establerts en la revisió del Pla d’urbanisme del 2018. “És un projecte que es va entrar seguint tot el que permetia els drets en aquell moment que van donar la revisió del pla d’urbanisme del 2018, que sí que amb la modificació que vam fer el 2023 es va millorar dins del que se’ns va dir que es podia fer, i per tant a partir d’aquí ja està, és el seu dret legítim a tirar endavant amb el que la normativa els permet”, va assegurar Gili.
Gili ha descrit la situació d’impactant perquè les tres noves edificacions es construiran just al centre de la parròquia.” És impactant perquè és el centre d’Escaldes i perquè hi havia un parc infantil, un aparcament i ho entenc perfectament, jo soc la primera que quan he passat i l’he vist tancat, evidentment impacta”, va asseverar.
Els edificis, un cop estiguin acabats, disposaran de “molt espai lliure”. A peu de carrer es tornaran a instal·lar els parcs infantils gràcies a la coordinació entre el comú i la promotora. A més, l’administració escaldenca passarà a ser propietària d’una planta sencera d’aparcament dins del futur complex.