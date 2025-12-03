Sant Julià de Lòria
Xabier Ajona deixa la direcció de Naturland
El relleu el prendrà Miquel Llanas
Xabier Ajona ha anunciat la seva sortida de la direcció de Naturland per motius personals i familiars, després de més de cinc anys al capdavant del projecte, com també la seva marxa del país. En un Consell d’Administració extraordinari celebrat ahir, Camprabassa S.A. ha acordat que el relleu el prendrà Miquel Llanas, fins ara director financer de l’entitat, que passa a assumir les funcions de director general.
Ajona deixa el càrrec satisfet amb la feina feta i agraeix el suport de l’equip de Naturland, del Consell d’Administració i de les institucions implicades. Durant la seva etapa ha impulsat una profunda transformació del projecte, que inclou la redefinició del model de negoci, la millora de les finances, la professionalització de l’equip, el tancament del parc d’animals i la consolidació de la marca.
NACIONAL
Naturland obre la temporada dissabte amb una nova tirolina
Redacció
El Consell ha destacat els avenços assolits durant la seva direcció, com la creació de noves unitats de negoci, l’impuls dels esdeveniments esportius de referència i el reforç dels sistemes de control i qualitat. També ha expressat la seva confiança en la capacitat de Llanas per donar continuïtat al projecte i liderar-ne la nova etapa.
Camprabassa ha volgut agrair públicament la tasca i la implicació d’Ajona, i li desitja molts èxits personals i professionals en el futur.