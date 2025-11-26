LA RABASSA CONSOLIDA L'OFERTA D'ESQUÍ NÒRDIC
Naturland obre la temporada dissabte amb una nova tirolina
La campanya d’hivern a l’ecoparc s’allargarà fins al 12 d’abril
Naturland inaugurarà oficialment la temporada d’hivern aquest dissabte amb novetats que en reforcen el posicionament com a referent d’oci i natura al país. La campanya s’allargarà fins al 12 d’abril del 2026 i aposta per millorar l’experiència del visitant tant a la cota 1.600 com a la 2.000. Les tarifes parteixen dels 35 euros, amb descomptes per a compres en línia.
Una de les principals novetats és la nova tirolina doble de més de 600 metres, al sector 1.600, que aportarà un component extra de velocitat i adrenalina. Estarà disponible els caps de setmana, ponts i vacances, dins dels passis Aventura Max i Aventura Plus. La data d’obertura es comunicarà aviat.
A la cota 2.000, la Rabassa consolida la seva oferta d’esquí nòrdic amb quinze quilòmetres de pistes, zona d’iniciació, escola i maquinària per al seu manteniment. També s’hi mantenen activitats com les raquetes amb guia digital, Moonbikes, Snowscooters, trineus nòrdics, circuit d’skimo i el Trineu Tour Aventura.
El sector 1.600 continua amb propostes clàssiques com el Tobotronc, l’Airtrekk, el Forestline –única tirolina amb corbes del país–, l’Sklide, circuits infantils i tir amb arc. La nova tirolina complementa aquesta oferta d’aventura.
L’àrea gastronòmica també es reforça, amb la Borda de Conangle a la cota 2.000 i l’hamburgueseria El Foc, self-service i cafeteria a la 1.600. A més, el centre estrena una nova caseta d’atenció al client.