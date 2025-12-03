Andorra la Vella
Tres noves ecoilles a l’avinguda Príncep Benlloch el 2026
Cadascuna d'elles estarà formada per quatre contenidors de 1.100 litres que estaran repartits de forma estratègica al llarg de l'avinguda
El comú d’Andorra la Vella continuarà modernitzant el sistema de recollida selectiva amb la instal·lació de tres noves ecoilles a l’avinguda Príncep Benlloch durant el 2026. Aquesta actuació suposa un pas més en el desplegament del model iniciat al carrer Terra Vella, que substitueix progressivament el porta a porta i optimitza la gestió dels residus.
Les noves ecoilles concentraran els contenidors en punts únics, millorant l’ordre i la neteja de l’espai públic. Cadascuna estarà formada per quatre contenidors de 1.100 litres, distribuïts estratègicament al llarg de l’avinguda per facilitar-ne l’ús als veïns i augmentar les taxes de reciclatge.
El sistema manté el model habitual de separació de fraccions i està pensat perquè la ciutadania pugui dipositar els residus de manera accessible i senzilla. Segons el conseller de Serveis Públics i de Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, aquesta actuació “representa un pas endavant en la millora del servei de recollida selectiva i en l’ordenació de l’espai públic, facilitant el reciclatge i contribuint a una parròquia més neta i eficient”.
El comú recorda que el mal ús de les ecoilles, així com la separació incorrecta, pot comportar sancions. Per això insisteix en la importància de respectar les franges horàries i utilitzar adequadament cada compartiment per garantir una gestió òptima del reciclatge.