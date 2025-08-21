Andorra la Vella
La capital instal·la ecoilles per millorar el sistema de recollida selectiva de residus
La nova infraestructura s’ha començat a implantar al carrer Terra Vella i s’estendrà pròximament a l’avinguda Príncep Benlloch
El comú d’Andorra la Vella ha posat en marxa el nou sistema de recollida selectiva de residus amb la instal·lació de les primeres ecoilles a la parròquia. Aquest model substitueix la recollida porta a porta i busca millorar tant l’eficiència com la neteja dels espais públics.
La primera unitat ja està operativa al carrer Terra Vella, i està previst que el projecte s’ampliï en els pròxims mesos a l’avinguda Príncep Benlloch. Les ecoilles concentren els contenidors en un únic punt i permeten una recollida més ordenada, facilitant així el reciclatge als residents. A més, es mantenen les franges horàries per dipositar cada tipus de residu, que cal llençar dins el contenidor corresponent.
Els usuaris poden accedir als compartiments mitjançant un sistema senzill que consisteix a prémer un botó situat a l’esquerra de l’ecoilla. Paral·lelament, també s’han habilitat una minideixalleria al principi del carrer, per a petits voluminosos i residus especials, i un punt verd al final del vial, amb contenidors per a envasos i vidre.
El conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, ha destacat que amb aquestes ecoilles “millorem la neteja viària i la recollida de residus, facilitant el reciclatge i, amb la col·laboració dels veïns, contribuint a una Andorra la Vella més neta i sostenible”.