Andorra la Vella
La reforma de Prada Motxilla costarà 240.000 euros
El termini d'execució de les obres és de dos mesos
Les obres de la voravia per l'enjardinament del carrer Prada Motxilla d'Andorra la Vella s'han adjudicat per 239.921,78 euros a l'empresa Construccions Purroy, SL. En un primer moment, el pressupost estimat era de 177.650 euros. El termini d'execució de les obres és de dos mesos, tal com surt publicat avui al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).
La intervenció vol transformar aquest espai en un corredor verd i pacificat que connecti amb el passeig del riu i les zones de lleure, millori la seguretat i el confort dels vianants i reforci l’entorn del centre escolar.
PARRÒQUIES
El corredor verd de Prada Motxilla tindrà nou arbrat i un carril bici
Redacció