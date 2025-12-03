Andorra la Vella

La reforma de Prada Motxilla costarà 240.000 euros

El termini d'execució de les obres és de dos mesos

Imatge de com quedarà el carrer Prada Motxilla després de les obres.

Les obres de la voravia per l'enjardinament del carrer Prada Motxilla d'Andorra la Vella s'han adjudicat per 239.921,78 euros a l'empresa Construccions Purroy, SL. En un primer moment, el pressupost estimat era de 177.650 euros. El termini d'execució de les obres és de dos mesos, tal com surt publicat avui al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).

La intervenció vol transformar aquest espai en un corredor verd i pacificat que connecti amb el passeig del riu i les zones de lleure, millori la seguretat i el confort dels vianants i reforci l’entorn del centre escolar.

