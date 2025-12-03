Delimitació territorial
Andorra i Espanya es tornaran a trobar a la primavera per acabar de delimitar la frontera
Els treballs de la fase tècnica finalitzaran aquest any
Andorra i Espanya es tornaran a trobar a la primavera de l'any vinent en una reunió tècnica per acabar de delimitar la frontera. La trobada se celebrarà a Madrid. "Esperem acabar els treballs de la fase tècnica aquest any", ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al consell de ministres, apuntant que "ambient en les trobades és molt bo, excel·lent, tenim un molt bon veïnatge". Les actuacions que es duen a terme s'emmarquen en les funcions de la Comissió Mixta Hispanoandorrana per a la Delimitació de la Frontera, que es va crear a partir del conflicte que es va desencadenar fa quatre anys arran del parc fotovoltaic del Planell de la Tosa, projectat a la Massana i que envaïa 50 metres quadrats de sòl d’Os de Civís, i que va evidenciar la fragilitat d’una delimitació fronterera establerta l’any 1007 i que no va quedar formalment definida segles després.
NACIONAL
L’exèrcit revisa els límits transfronterers
Redacció
La reunió donarà principi a la segona fase de les negociacions on, posteriorment, en comissió mixta es "desbloquejaran alguns conceptes polítics", ha mencionat Casal. El ministre ha esmentat que "hi ha algun punt de divergència, però pocs", i ha tornat a remarcar que "hi haurà una bona negociació, que convingui als dos estats".