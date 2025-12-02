Escaldes-Engordany
Gili admet l’impacte del tancament del parc del Clot d’Emprivat per construir-hi tres torres
La cònsol major ha explicat que el comú no tenia capacitat d'evitar el tancament "perquè era una propietat privada"
El parc i l’aparcament situats a l'avinguda de les Nacions Unides d’Escaldes-Engordany estan tancats arran de la decisió dels propietaris de l’illa 6 del Clot d’Emprivat de rescindir el contracte de lloguer amb el comú. El moviment implica el tancament definitiu de l’espai a partir del passat 1 de desembre i dona via lliure a l’inici de la construcció de tres edificacions privades, en format de gratacels.
La cònsol major del comú d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha explicat aquest dimarts que la corporació no tenia capacitat d’evitar-ho i que no han pogut fer-hi res. "Els propietaris ens han rescindit el contracte senzillament perquè era una propietat privada i han volgut exercir el seu dret a edificar i el comú no pot fer una altra cosa que no donar-los-hi perquè són gent que van entrar al seu projecte abans de l'aturada de la construcció d'Escaldes", ha afirmat Gili.
La cònsol ha recordat que el projecte va entrar abans de l’1 de gener del 2024, i que compleix els drets urbanístics establerts en la revisió del Pla d’urbanisme del 2018. "És un projecte que es va entrar seguint tot el que permetia els drets en aquell moment que van donar la revisió del pla d'urbanisme del 2018, que sí que amb la modificació que vam fer el 2023 es va millorar dins del que se'ns va dir que es podia fer, i per tant a partir d'aquí ja està, és el seu dret legítim a tirar endavant amb el que la normativa els permet", ha assegurat Gili.
Gili ha descrit la situació d'impactant perquè les tres noves edificacions es construiran just en el centre de la parròquia."És impactant perquè és el centre d'Escaldes i perquè hi havia un parc infantil, un aparcament i ho entenc perfectament, jo soc la primera que quan he passat i l'he vist tancat, evidentment impacta", ha asseverat la cònsol.
La cònsol ha volgut treure ferro del malestar subratllant alguns elements positius del projecte. En aquest sentit, ha explicat que els edificis un cop estiguin acabats disposaran de "molt espai lliure" i es tornaran a instal·lar els parcs infantils fruit del treball coordinat entre el comú i la promotora, ha relatat Gili. A més, també ha destacat un dels punts que considera clau, com és que l'administració escaldenca passarà a ser propietari d’una planta sencera d’aparcament dins del futur complex. "L'hem tingut a molt bon preu vist la bogeria dels preus i com van incrementant els costos", ha comentat Gili. Aquesta adquisició permetrà fer un pas important per garantir que l’actual i les futures corporacions disposin d’un aparcament propi "en el centre d’Escaldes", un objectiu pel qual la mandatària de la parròquia ha insistit que hi han estat treballant durant anys.