URBANISME
Escaldes perd espais públics per les obres de les torres al Clot d’Emprivat
L’aparcament i el parc infantil van deixar d’estar operatius el passat divendres
El parc i l’aparcament de Nacions Unides d’Escaldes-Engordany van tancar el passat divendres a les 06.00 h després que la propietat de l’illa 6 del Clot d’Emprivat comuniqués al Comú la seva voluntat de rescindir el contracte de lloguer. Això comporta el tancament definitiu de l’espai a partir de l’1 de desembre i obre la porta a l’inici de la construcció de tres noves edificacions privades.
Les obres s’acolliran al planejament urbanístic establert pel POUP del 2018, durant el mandat de Demòcrates per Andorra. Segons va recordar el Comú en un comunicat, aquell planejament permetia un model de construcció “molt més intensiu”, amb torres de fins a 20 plantes d’alçada i una cessió obligatòria de terreny que només representava el 15%. La corporació va remarcar que aquest marc urbanístic limitava la capacitat d’intervenció municipal i que l’actual projecte és conseqüència directa d’aquells drets adquirits per la propietat.
El comú que ha treballat al màxim per reduir l'impacte dels projectes
Tot i això, el Comú va defensar que tant l’equip anterior com l’actual, encapçalats per Rosa Gili i Quim Dolsa, han treballat per “reduir al màxim l’impacte” dels projectes heretats i buscar “un millor equilibri” entre el desenvolupament urbanístic i els espais destinats a la ciutadania. En aquest sentit, la modificació del POUP aprovada l’any 2023 va suposar un canvi substancial en les exigències urbanístiques: la reserva obligatòria d’espai lliure va passar del 15% a una forquilla situada entre el 50% i el 64%. Aquest increment, va subratllar el Comú, ha estat determinant per preservar el parc infantil del carrer de les Nacions Unides i garantir la continuïtat d’una zona verda que funcionarà com un espai de lleure de qualitat, assegurant un pulmó verd en una zona sotmesa a una alta pressió urbanística.
El nou aparcament tindrà 132 places comunals, cobertes i més àmplies
En relació amb l’aparcament, el tancament de les 72 places actuals es complementarà amb la creació d’una nova planta soterrada que duplicarà l’oferta actual. Segons l’acord assolit entre el Comú, la propietat i els promotors, el projecte incorporarà 132 places comunals, totes cobertes, més àmplies i de titularitat íntegrament pública. Aquesta dació d’equipament substituirà 5,7 milions dels 6,9 milions d’euros que els promotors havien d’abonar en concepte de tributs i cessió econòmica. Els 1,2 milions restants ja es van ingressar en el moment d’atorgar la llicència d’edificació. El Comú va considerar que el resultat global de les negociacions representa una “millora estratègica” per al present i el futur d’Escaldes-Engordany tot i haver de gestionar les conseqüències d’un planejament aprovat fa sis anys i encara vigent per a aquests terrenys, aconseguint ampliar significativament els espais verds, protegint el parc infantil i incrementant la capacitat d’estacionament. Des de la corporació també van insistir que la nova planta d’aparcament reforçarà la mobilitat interna i la preservació de les zones lliures contribuirà a mantenir un model de creixement equilibrat. Tot plegat, van afirmar, permetrà minimitzar l’impacte dels projectes derivats de l’antic planejament.