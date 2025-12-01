Festivitat
Encamp encén els llums de Nadal des del parc de l'Ossa
La primera encesa que s'hi fa des de les obres de remodelació
Encamp ha donat la benvinguda oficial del Nadal amb l’encesa de llums al parc de l’Ossa, la primera que s’hi fa després de les obres, aquesta tarda. L’acte, que ha aplegat públic de totes les edats, ha servit per marcar l’inici de la programació festiva d’aquestes setmanes, tant a Encamp com al Pas de la Casa. El conseller de Cultura del comú d’Encamp, Joan Sans, ha destacat després de l’encesa que l’acte és només "un tret de sortida simbòlic" d’un calendari carregat d’activitats.
La parròquia ja llueix de gala amb els adornaments de Nadal i les llums als carrers. Aquesta tarda s'ha fet l'encesa després que les autoritats comunals i alguns infants hagin premut el botó d'encesa. La celebració també ha estat especial perquè ha suposat l'encesa de llums al parc de l’Ossa després de les obres. "Tradicionalment, la fèiem a la plaça dels Arínsols, però aquest any teníem moltes ganes de posar l’accent en aquest espai tan especial per a nosaltres", ha detallat Sans. "Tenim moltes ganes que la gent gaudeixi d'aquests elements nous i tan especials que hem posat aquí al parc", ha destacat Sans. Diversos cérvols i una estrella de grans dimensions són els nous elements que es poden observar en el parc, així com un conjunt de llumetes en una de les jardineres.
Sans ha afirmat que l'encesa de llums és només el tret de sortida simbòlic perquè la parròquia ha programat un ventall d'activitats al llarg de les festes. "Això ha estat el tret de sortida simbòlic perquè el cap de setmana que ve tenim una Fira de Santa Llúcia carregada de programació, amb activitats, espectacles, casetes amb artesans, i després també tindrem el Saló de la Infància, una nova edició, tant a Encamp com al Pas de la Casa", ha precisat el titular de Cultura de la corporació encampadana.
El parc de l'Ossa també acollirà el Pare Noel, una activitat que serà "una benvinguda molt especial i molt diferent de les que havíem fet en edicions anteriors justament perquè tenim moltes ganes que el Pare Noel descobreixi aquest parc que encara no el coneix", ha afirmat Sans. També es preveu que siguin "especials" les cavalcades dels Reis Mags de l'orient tant a Encamp com en el Pas, ha descrit Sans.
L'acte d'avui ha gaudit també d'una actuació musical per amenitzar la jornada i també s'ha entregat als assistents coca amb xocolata.
Un altre dels plats forts del Nadal encampadà serà el Cant de la Sibil·la, patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Enguany, però, no es farà per Nadal sinó durant el pont de la Puríssima, aprofitant l’arribada del cor polifònic de l'Alguer, ciutat agermanada amb Encamp. "Tenim la gran sort de poder-los portar en el marc de la Fira de Santa Llúcia. Actuaran a l’església de Sant Miquel i oferiran el Cant de la Sibil·la. A més, podrem gaudir d’un concert especial del cor polifònic més enllà del mateix Cant de la Sibil·la", ha valorat el conseller de Cultura.
