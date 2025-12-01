Cultura
Encamp acollirà una jornada cultural dedicada al Cant de la Sibil·la
L'acte, que se celebrarà el 8 de desembre, ve arrel de l'agermanament amb l'Alguer
Encamp es convertirà el proper 8 de desembre en escenari de la cultura nadalenca algueresa amb dues activitats especials centrades en El Cant de la Sibil·la, també conegut a l’Alguer com Lo Senyal del Judici. Els actes s’emmarquen en la Fira de Santa Llúcia i són fruit de l’agermanament entre la parròquia i la ciutat de Sardenya.
L’Església de Sant Miquel acollirà, a les 11 hores, la conferència “Lo Senyal del Judici, de la paraula a la imatge i al cant”, a càrrec de l’Associació Arte in Musica, amb les intervencions dels doctors Carmela Mura Monfardino i Giuseppe Calaresu. La xerrada farà un recorregut històric, artístic i simbòlic per aquesta peça musical profètica que es remunta al segle XIV.
La Coral Polifònica de l’Alguer oferirà una representació del Cant de la Sibil·la a l’Església de Santa Eulàlia, a les 17 hores, sota la direcció d’Ugo Spanu i amb una posada en escena que comptarà amb orgue, violoncel, trompeta, tambor i narració en directe.
L’acte s’inclou dins un projecte més ampli de difusió i preservació del patrimoni immaterial mediterrani, que ha portat el Cant de la Sibil·la a escenaris destacats com la Sagrada Família de Barcelona, Roma, Cal·líari o Palma.