Escaldes
El parc i l’aparcament de Nacions Unides tanquen per donar pas a tres noves torres
La propietat ha comunicat al comú la seva voluntat de rescindir el contracte de lloguer
El parc i l’aparcament de Nacions Unides quedaran fora de servei a partir de l’1 de desembre després que la propietat de l’illa 6 del Clot d’Emprivat hagi comunicat al comú d'Escaldes la seva voluntat de rescindir el contracte de lloguer. Com a conseqüència, el pàrquing ha deixat d’estar operatiu des d’avui a les 06.00 hores.
La propietat ha previst impulsar en aquest espai la construcció de tres edificacions emparades en els drets urbanístics establerts pel POUP del 2018, "un planejament aprovat en el seu moment per la corporació de DA i que permetia un model de construcció molt més intensiu, amb torres de fins a 20 plantes d’alçada i només un 15% de cessió de terreny obligatòria", segons ha afirmat la corporació en un comunicat.
El comú afirma que "tant l’equip comunal anterior com l’actual, encapçalats per Rosa Gili i Quim Dolsa, han treballat per reduir l’impacte d’aquests projectes i garantir un equilibri" entre el desenvolupament urbanístic i els espais destinats a la ciutadania.
Víctor González
La modificació del POUP aprovada el 2023 ha incrementat les exigències de reserva d’espai lliure fins a situar-les entre el 50% i el 64% de superfície per a cada nova edificació, segons el comunicat. L'actualització normativa ha permès "preservar el parc infantil del carrer de les Nacions Unides, així com una zona verda que garantirà la continuïtat d’un espai de lleure de qualitat per al veïnat".
Pel que fa a l’aparcament, les negociacions entre el comú, la propietat i els promotors han derivat en un acord que implicarà la substitució de les 72 places actuals per una nova planta soterrada amb 132 places comunals, totes cobertes i de propietat comunal. Dels 6,9 milions d’euros en tributs i cessions econòmiques associades al projecte, 5,7 milions es compensaran amb la dació de la nova planta d’estacionament, mentre que els 1,2 milions restants ja s’han ingressat amb l’atorgament de la llicència d’edificació.